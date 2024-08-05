台股大屠殺1700點創史上之最　跟巴菲特還有輝達也有關？

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美股與亞股慘澹！台股無法獨善其身，今日跌破半年線，盤中一度跌逾1700點，創盤中最大跌點，2萬點大關失守，下殺到19926點，跌幅7%以上，回顧今年高點在7月11日24416點，算算這樣一跌跌了4490點，跌幅18%以上。
權值股倒一片，台積電一度跌68元，來到835元，跌幅6%。鴻海與台達電一度跌停後來打開，午盤盤面上共有517檔上市櫃慘跌停，包括台達電、精材、康舒、雲豹能源、美時、矽統、生華科、台半、能率、宏碁資訊、光聖等熱門話題股，午盤高價股如創意與M31也跌停鎖住。
外界認為美國經濟數據不如市場預期、失業率攀升，美股大跌是引發全球股市崩盤的原因。另外，中東局勢緊張，伊朗揚言要報復以色列，美國白宮也發言，正在中東部署額外軍力，都讓投資人不安。
還有輝達GB200被爆延遲出貨，傳出輝達當初晶片設計有缺陷，現正積極進行工程設計變更，外界認為除了花費的時間與成本較大，出貨時程也恐遞延，市場普遍預估放量恐怕要等到明年第一季。而這也讓輝達概念股如創意、旺矽、台星科、華擎、力致一度盤中慘跌停。
另外，蘋果iPhone 16新機秋天將亮相，但此刻卻傳出股神巴菲特的公司波克夏拋售蘋果公司約5成持股。《CNN》、《路透社》等多家外媒報導，波克夏公告，截至第2季末，公司持有的蘋果股票價值為842億美元（約台幣2.76兆元），從7.9億股降至4億股。外界憂心是不是股神也看壞蘋果？使今日蘋果概念股也慘綠，其中燿華、全新、康舒、文曄、信錦、海華、鼎天、陽程、正崴、訊芯都綠油油趴地跌停。