麟洋配金牌戰「拍到淡定眼鏡帥男」！真實身分曝光：他貢獻非常大

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讓不少觀眾在社群「Threads」引起熱烈討論「眼鏡男是全場最淡定的人，請問他是誰？有點太帥」、「那個眼鏡男也是教練嗎？心態超穩超強的耶，而且長得好帥」、「真的超級淡定，我如果是教練真的憋不住那種氛圍」、「他是王齊麟以前的搭擋啦！叫做陳宏麟，以前雙麟配也是很猛的」、「是陳宏麟教練喔！以前是王齊麟搭檔，麟洋配有今天的成就，他貢獻非常大。」
麟洋配背後的最大後盾！奧運現場最淡定男人是他
而球迷所說的這位「淡定帥氣眼鏡男」，他的名字叫做「陳宏麟」，現年38歲，過去他與王齊麟組成「雙麟配」打羽球男雙，也一口氣斬獲了不少國際賽事的冠軍，曾經在2018年與王齊麟在南京世界羽球錦標賽拿下銅牌佳績，但後續因為傷勢問題，讓他決定退出賽場，並且轉任教練，成為「麟洋配」的最強後盾。
上屆東京奧運時，陪同麟洋配一同出戰的也是陳宏麟，在麟洋配奪下金牌之後，他也獲得2021年體育運動精英獎最佳教練獎，如今3年又過去，這回迎來巴黎奧運，陳宏麟繼續帶領麟洋配走上奧運舞台，成功二連霸摘金，雖然自己羽球的生涯沒有得過奧運獎牌，但也把自己的所學以及專長教授給麟洋配去吸收，如今絕對稱的上是羽球界王牌教練了！
陳宏麟沒預期巴黎奧運會奪牌！賽後給李洋、王齊麟100分
在確定金牌到手之後，陳宏麟也在賽後接受訪問坦言：「在奧運前，並沒有預期會奪下獎牌，畢竟這1、2年狀態比較不好，加上首輪又抽到死亡小組，必須要多打一場才能出線，他們2個心情難免受到影響。」
陳宏麟表示，但因為李洋之後將退休到大學任教，因此出發前抱著必死決心，要在奧運會上有好的表現，最後也如願達成目標，對於李洋以及王齊麟的表現，他也給出總評100分的肯定。
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