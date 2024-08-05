七夕佳節助攻！台鐵開賣「追婚成功」、「白沙屯好孕」限量御守

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為體恤乘客在準備情人節禮物的苦惱選擇，台鐵公司精心規劃七夕佳節相關系列周邊商品，貼心推出浪漫新品-「追分（婚）成功」御守，整體設計規畫以數款車型做為背景搭配傳統喜氣紅色，每組並內含一張「追分成功」名片式車票，追婚意念表露無疑，小巧可愛亦可作吊飾使用，讓收到的對象可以走到哪，浪漫情意帶到哪！即便不追婚，致贈給考生祝福追分成功，也是非常值得收藏喔！臺鐵公司並進階加碼另一份喜氣期許就是「白沙屯好孕御守」了，這可是特別親送至白沙屯拱天宮主爐加持過的，乘載著媽祖的祝福，絕對是好孕升級！
為分享好事成雙的喜悅祝福，臺鐵公司將於8月5日至8月10日為期六天之浪漫雙喜優惠！凡於臺鐵夢工場網路商店及實體銷售門市購買「追分（婚）成功」御守（追婚價為199元）及白沙屯好孕御守（好孕價為220元）任一款，即得以甜心價分別加購下述三款精選商品：可以299元加購「I love Taiwan」便當空盒（原價399元）及以199元加購富有溫柔粉色系的簡約提袋組（內含餐具，原價350元），還有鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」（原價1,280元）只需要520元即可加購，蒸汽火車炊煙裊裊繚繞出LOVE，象徵愛情華麗浪漫，讓您可以勇於表達「我愛妳！」的心意，誠心祝福能如願相伴共度七夕佳節。