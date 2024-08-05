直擊／「麟洋配」金牌戰擠爆台北車站！現場湧千人喊中華隊加油

七夕佳節助攻！台鐵開賣「追婚成功」、「白沙屯好孕」限量御守

▲七夕情人節將至，台鐵推出「追分（婚）成功」御守」、「白沙屯好孕御守」。（圖／台鐵公司）。（圖／臺鐵局提供）
▲七夕情人節將至，台鐵推出「追分（婚）成功」御守」、「白沙屯好孕御守」。（圖／台鐵公司）。（圖／臺鐵局提供）

記者林莞茜／綜合報導

七夕情人節即將來到，台鐵公司今（5）日表示決定化身為愛神邱比特，大力協助各位佳偶終成眷屬，精心規劃七夕佳節相關系列周邊商品「追分（婚）成功」御守」，並進階加碼另一份喜氣期許「白沙屯好孕御守」，還特別親送至白沙屯拱天宮主爐加持過的「乘載著媽祖的祝福，絕對是好孕升級！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台鐵表示，不知不覺得來到傳統節令中最具浪漫的節日－七夕情人節，在茫茫人海中兩個人能相遇、相戀至相守，是彼此間難能可貴的緣份！多少情侶在這重要的日子，期待在下班後搭乘火車去赴約慶祝，乘載者幸福洋溢的喜悅，臺鐵公司決定化身為愛神邱比特，大力協助各位佳偶終成眷屬！

為體恤乘客在準備情人節禮物的苦惱選擇，台鐵公司精心規劃七夕佳節相關系列周邊商品，貼心推出浪漫新品-「追分（婚）成功」御守，整體設計規畫以數款車型做為背景搭配傳統喜氣紅色，每組並內含一張「追分成功」名片式車票，追婚意念表露無疑，小巧可愛亦可作吊飾使用，讓收到的對象可以走到哪，浪漫情意帶到哪！即便不追婚，致贈給考生祝福追分成功，也是非常值得收藏喔！臺鐵公司並進階加碼另一份喜氣期許就是「白沙屯好孕御守」了，這可是特別親送至白沙屯拱天宮主爐加持過的，乘載著媽祖的祝福，絕對是好孕升級！

▲七夕情人節將至，台鐵推出「追婚+好孕」2款七夕御守。（圖／台鐵公司）
▲七夕情人節將至，台鐵推出「追婚+好孕」2款七夕御守。（圖／台鐵公司）
為分享好事成雙的喜悅祝福，臺鐵公司將於8月5日至8月10日為期六天之浪漫雙喜優惠！凡於臺鐵夢工場網路商店及實體銷售門市購買「追分（婚）成功」御守（追婚價為199元）及白沙屯好孕御守（好孕價為220元）任一款，即得以甜心價分別加購下述三款精選商品：可以299元加購「I love Taiwan」便當空盒（原價399元）及以199元加購富有溫柔粉色系的簡約提袋組（內含餐具，原價350元），還有鍍18K金的「蒸情流露-LOVE墜飾」（原價1,280元）只需要520元即可加購，蒸汽火車炊煙裊裊繚繞出LOVE，象徵愛情華麗浪漫，讓您可以勇於表達「我愛妳！」的心意，誠心祝福能如願相伴共度七夕佳節。

白沙屯拱天宮宮印遭冒用！急發聲明喊提告　受害信眾們驚覺竟被騙

台鐵恢復全線通車！2原因釀延誤　9月小改點因應 

台鐵明日全面復駛！蘇花海運助疏運　2處公路拚8月中旬搶通 　

提早搶通！台鐵「嘉義=新營、和平=崇德」8/2首班車起全面復駛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生