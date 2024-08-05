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土耳其神射手大叔出差一半、賽前2小時被徵召上場？受訪片被打臉

▲土耳其神射手大叔迪凱齊，出戰男女混合團體10公尺空氣手槍項目，以裸裝上場射擊，他在一段受訪影片表示，自己出差到一半、賽前2小時被徵召參加奧運，影片證實被造假。（圖／X）
▲土耳其神射手大叔迪凱齊，出戰男女混合團體10公尺空氣手槍項目，以裸裝上場射擊，他在一段受訪影片表示，自己出差到一半、賽前2小時被徵召參加奧運，影片證實被造假。（圖／X）

記者楊穎軒／綜合報導

巴黎奧運會上，51歲土耳其「神射手大叔」、射擊選手迪凱齊（Yusuf Dikec）以無裝備的狀態參加混合團體10公尺空氣手槍項目，最終和搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）奪下銀牌，「裸射」拿獎牌讓迪凱齊一夕爆紅，近日網路流傳他受訪片段，稱迪凱齊是來巴黎出差，賽前2小時被國家徵召上場，不過已經被土耳其網友打臉，證實影片造假。

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瘋傳的影片中，迪凱齊拿下銀牌後接受國際媒體訪問，字幕顯示他說：「我確實是臨時加入隊伍的，事實上，我只是剛好來巴黎出差，因為我們國家射擊選手生病無法出賽，我大概比賽前2小時收到通知，詢問我是否有意願參加比賽。」還說迪凱齊正要吃一間很難訂的土耳其烤餅而婉拒，後來才被說服接受徵召。

▲土耳其射擊好手迪凱齊的受訪片段，被網友惡搞中文字幕。（圖／Threads）
▲土耳其射擊好手迪凱齊的受訪片段，被網友放上惡搞的中文字幕。（圖／Threads）
被訪問影片似真似假　還原神射手大叔發言

部分網友被這支煞有其事的受訪影片誤導，「太扯了這大叔」、「利用空檔就賺到獎金了」、「烤餅甚至比奧運還重要好好笑，太可愛了！真的很強！」不過也有不少人看出蹊蹺，「應該是假吧，怎可以臨時找個人參賽，其實這次已經是大叔第五次參加奧運了」、「看了10秒後就覺得翻譯是假的，雖然毫無違和感！」

有懂中文的土耳其網友翻譯迪凱齊受訪內容，迪凱齊表示，看到世界各地網友的評論，以為他和搭檔「比得很輕鬆」，但實際上兩人內心在咆嘯、心臟像是要爆炸一樣，但他們不能把這種情緒顯露出來，至於不用裝備是因為自己習慣睜開兩隻眼睛射擊，「使用設備會讓我不太舒服，所以我不想要用，也沒有用過。」

▲土耳其51歲射擊選手Yusuf Dikec，出戰混合團體10公尺空氣手槍項目，但幾乎沒有佩戴裝配的模樣，引起網友熱議，且最後還和搭擋Şevval ïlayda Tarhan聯手拿下銀牌。（圖／翻攝自社群平台 X）
▲▼迪凱齊（上圖右、下圖）和搭檔拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／美聯社、Yusuf Dikec IG）
▲▼迪凱齊（上圖右、下圖）和搭檔拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／美聯社、Yusuf Dikec IG）
▲▼迪凱齊（上圖右、下圖）和搭檔拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／美聯社、Yusuf Dikec IG）
▲▼迪凱齊（上圖右、下圖）和搭檔拿下混合團體10公尺空氣手槍銀牌，沒有穿戴任何射擊輔助裝備的他，被封「神射手大叔」。（圖／美聯社、Yusuf Dikec IG）

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