賀麟洋金牌！姓名「中1字」玩六福村499元 九族文化村半價爽一週
全民瘋掉！2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣再奪羽球男雙衛冕金牌二連霸，新竹六福村推出身份證對對碰優惠，姓名對中「巴、黎、奧、運、金、牌」任1字，就能499元爽玩六福村、六福水樂園還只要299元；九族文化村則實現祭品文，即日起半價爽玩一整週，「雙人票價980元」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌六福村：身份證對中姓名「任1字」！499元爽玩
歡慶麟洋配勇奪金牌，六福村不管暑假直接豪撒優惠，即日起至9月8日，秀出身份證，姓名對中「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任1字，並且現場購票即可享499元優惠暢玩六福村（原價1199元），六福水樂園還只要299元（原價799元）。
六福村
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
📌九族文化村：半價爽玩一整週！實現祭品文
日前九族文化村號召大家集氣金牌入袋，就會有慶祝優惠文。今果然狂賀許願聖杯、麟洋英雄再次勇奪奧運金牌，九族文化村8月5日至8月11日，憑臉書貼文，購票享「雙人優惠只要980元」優惠，相當於每人划算半價爽玩一整週。
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號