麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

賀麟洋金牌！姓名「中1字」玩六福村499元　九族文化村半價爽一週

▲全民瘋掉！2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣再奪羽球男雙衛冕金牌二連霸，新竹六福村推出身份證對中姓名任1字享499元爽玩；九族文化村實現祭品文，半價優惠爽玩一整週。（圖／資料照，六福村提供）
▲全民瘋掉！2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣再奪羽球男雙衛冕金牌二連霸，新竹六福村推出身份證對中姓名任1字享499元爽玩；九族文化村實現祭品文，半價優惠爽玩一整週。（圖／資料照，六福村提供）

記者蕭涵云/綜合報導

全民瘋掉！2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣再奪羽球男雙衛冕金牌二連霸，新竹六福村推出身份證對對碰優惠，姓名對中「巴、黎、奧、運、金、牌」任1字，就能499元爽玩六福村、六福水樂園還只要299元；九族文化村則實現祭品文，即日起半價爽玩一整週，「雙人票價980元」優惠。

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📌六福村：身份證對中姓名「任1字」！499元爽玩
歡慶麟洋配勇奪金牌，六福村不管暑假直接豪撒優惠，即日起至9月8日，秀出身份證，姓名對中「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任1字，並且現場購票即可享499元優惠暢玩六福村（原價1199元），六福水樂園還只要299元（原價799元）。
六福村
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

▲五倍券還沒用完的民眾有福了！六福旅遊集團發出「五倍券全攻略」，只要民眾拿出五倍券總額1,000元，就能親子3人暢遊六福村主題樂園；持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享免1成服務費優惠，還可加購2.6折住宿券；台北六福萬怡酒店要價9,840元、擁有烤鴨三吃的粵亮鴨合宴，則持5,000元五倍券就能享用，等於下殺57折。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園FB）
▲身份證姓名對中「巴」、「黎」、「奧」、「運」、「金」、「牌」任1字，499元爽玩六福村。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園FB）
📌九族文化村：半價爽玩一整週！實現祭品文
日前九族文化村號召大家集氣金牌入袋，就會有慶祝優惠文。今果然狂賀許願聖杯、麟洋英雄再次勇奪奧運金牌，九族文化村8月5日至8月11日，憑臉書貼文，購票享「雙人優惠只要980元」優惠，相當於每人划算半價爽玩一整週。
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

▲（圖／九族文化村FB）
▲九族文化村實現許願聖杯祭品文，半價爽玩一整週！（圖／九族文化村FB）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）
▲2024巴黎奧運羽球雙打麟洋配金牌。（圖／NOWnews社群中心、中華奧會提供）

 

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