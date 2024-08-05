麟洋配奧運金牌！戴資穎驚呼太強了　李洋揭她貼心舉動：妳好暖

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戴資穎7月31日晚間對陣來自泰國的好友依瑟儂，結果帶傷上陣的她，無法發揮平常的實力，在移動、回球上處處遇到瓶頸，最終以19比21、15比21落敗，無緣晉級8強，結束奧運生涯的最終篇章。戴資穎在李洋貼文下留言，也獲得球迷的鼓勵，「小戴也很強，妳也辛苦了」、「小戴妳也好棒好好放鬆養傷，我們也在等著迎接妳回來」、「小戴妳也很棒」。
戴資穎奧運最後一舞淚崩 出發前就知拿金牌根本辦不到
戴資穎在預賽敗給好友依瑟儂，事後她在臉書上表達賽後感想，她坦言出發前就自知傷勢嚴重，一度認為可能自己「撐不過去」，但最後首戰告捷，讓她也恢復自信。跟依瑟儂的比賽中，戴資穎很多球幾乎都是只能看著球進場中，不過戴資穎最後仍全力以赴，看到球用力撲接，身上流血也不管，這也讓不少球迷動容。戴資穎透露，「我的情緒一直很不穩定，但我的團隊和林瀛洲醫師都沒有放棄，不斷積極治療，所以我當然也不能放棄自己。」
賽後落敗，戴資穎在場邊披著毛巾低頭哭泣，她透露，當然還是會有些遺憾，不過能這樣打完最後一場奧運，還是覺得很安慰，尤其是當天的跑動，應該是受傷以來最好的狀態。
聽到全場的加油吶喊聲，更讓戴資穎感動不已，她邊哭邊說：「出發前就很多人跟我說加油，要我拿金牌回來，但我知道自己根本辦不到，那種心情真的非常複雜又糾結。」戴資穎參加了4屆奧運，被問到最感謝誰？她說：「最感謝就是每一個幫助過我的人，雖然有點不甘心，但還是得接受這個事實，最後一次奧運至少我還是盡自己最大的努力了。」
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