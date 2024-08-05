李珠珢在台灣「笑著應援」回韓成強烈對比　IG吐真實心聲粉絲淚崩

麟洋配奧運金牌！戴資穎驚呼太強了　李洋揭她貼心舉動：妳好暖

▲李洋（左圖左）發文戴資穎（右）在底下留言直呼「太強了」，李洋親揭戴資穎私下暖舉。（圖／美聯社／達志影像、戴資穎IG）
▲李洋（左圖左）發文戴資穎（右）在底下留言直呼「太強了」，李洋親揭戴資穎私下暖舉。（圖／美聯社／達志影像、戴資穎IG）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣羽球男雙黃金組合「麟洋配」王齊麟／李洋昨（4）日在巴黎奧運拿下金牌，這也是李洋最後一次參加奧運，他日前宣告即將在9月退役。李洋凌晨在IG發文慶祝寫下「最後一舞，這是送給你們的」，好友戴資穎也在底下留言，李洋順勢公開戴資穎私下貼心舉動，直呼「妳真暖」。

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麟洋配完成奧運2連霸，寫下羽壇新歷史，讓全台球迷相當感動。李洋事後在IG上發文曬出拿著金牌的照片，寫下「最後一舞，這是送給你們的」讓粉絲熱淚盈框。同為在奧運最後一舞的羽球球后戴資穎，也在底下留言「太強了！！」李洋回應親揭戴資穎暖舉，他表示在「麟洋配」出戰4強賽前，戴資穎還特地替他們加油；而3年前東京奧運時，戴資穎也無私地將自己的棉被借給他，讓李洋直呼「妳真暖」，還附上一顆手比愛心。

▲有網友好奇發問「李洋為何在比賽中會一直講話」，而他的高中球隊師母楊燕萍曾在節目中解答，引起眾人關注。（圖／李洋IG）
▲李洋發文慶祝奧運得金牌，獲得數十萬人點讚。 （圖／李洋IG）
戴資穎7月31日晚間對陣來自泰國的好友依瑟儂，結果帶傷上陣的她，無法發揮平常的實力，在移動、回球上處處遇到瓶頸，最終以19比21、15比21落敗，無緣晉級8強，結束奧運生涯的最終篇章。戴資穎在李洋貼文下留言，也獲得球迷的鼓勵，「小戴也很強，妳也辛苦了」、「小戴妳也好棒好好放鬆養傷，我們也在等著迎接妳回來」、「小戴妳也很棒」。

▲李洋發金牌文，戴資穎在底下留言祝賀，李洋揭露戴資穎私下暖舉。（圖／李洋IG）
▲李洋發金牌文，戴資穎在底下留言祝賀，李洋揭露戴資穎私下暖舉。（圖／李洋IG）
戴資穎奧運最後一舞淚崩　出發前就知拿金牌根本辦不到

戴資穎在預賽敗給好友依瑟儂，事後她在臉書上表達賽後感想，她坦言出發前就自知傷勢嚴重，一度認為可能自己「撐不過去」，但最後首戰告捷，讓她也恢復自信。跟依瑟儂的比賽中，戴資穎很多球幾乎都是只能看著球進場中，不過戴資穎最後仍全力以赴，看到球用力撲接，身上流血也不管，這也讓不少球迷動容。戴資穎透露，「我的情緒一直很不穩定，但我的團隊和林瀛洲醫師都沒有放棄，不斷積極治療，所以我當然也不能放棄自己。」

賽後落敗，戴資穎在場邊披著毛巾低頭哭泣，她透露，當然還是會有些遺憾，不過能這樣打完最後一場奧運，還是覺得很安慰，尤其是當天的跑動，應該是受傷以來最好的狀態。

聽到全場的加油吶喊聲，更讓戴資穎感動不已，她邊哭邊說：「出發前就很多人跟我說加油，要我拿金牌回來，但我知道自己根本辦不到，那種心情真的非常複雜又糾結。」戴資穎參加了4屆奧運，被問到最感謝誰？她說：「最感謝就是每一個幫助過我的人，雖然有點不甘心，但還是得接受這個事實，最後一次奧運至少我還是盡自己最大的努力了。」

▲戴資穎奧運最後一舞止步16強出局，賽後忍不住淚灑球場。(中華奧會提供)
▲戴資穎奧運最後一舞止步16強出局，賽後忍不住淚灑球場。（圖／中華奧會提供）

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