《她的日與夜》結局！高原守住李微進祕密　林順哭著離開：我走了

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以下有劇情透露，慎入！！！
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完結篇中，連環殺人案破案，羅鈺喜（裴海善 飾）被判死刑；原以為真相水落石出，李微進就能變回正常模樣，但卻未見改善，她也跟桂志雄分手，桂志雄決定離開傷心地，最後轉調至首爾工作。
李微進的爸媽接受女兒的「與眾不同」，李微進也放寬心接受事實，做好永遠變不回去的準備，努力過生活與學習，發誓一定要考上公務員，就在這念頭一轉，林順就來跟李微進道別，李微進終於恢復正常，不用再躲躲藏藏，也成功考進檢察廳工作。
李微進跟桂志雄在首爾檢察廳相遇，2人互看彼此不戳破對方，在辦公司調情到一半「出大事」，最後於庭園把話說開，熱情擁吻重修舊好，以完美的故事走向為《她的日與夜》畫上句號。
《她的日與夜》是6月15日播出的JTBC韓劇，一開始女主角以「老女人」李姃垠為主打，所以觀眾興趣缺缺，第一集收視率只有3.9%，沒想到隨著劇情發展，立志、搞笑、懸疑等元素都有，加上李姃垠飾演的「50歲林順」為了錄取工作，勇往直前的態度感動不少人，使得收視率節節攀升，最後一集更打破開播數字，以二位數11.7％完美收官。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集 數：16
主 演：
鄭恩地（飾演：李微進）、李姃垠（飾演：林順）
崔振赫（飾演：桂志雄）、白敘厚（飾演：高原）
尹炳熙（飾演：朱秉德）、金雅永（飾演：都可英）
收 看：Netflix（全16集已上架）