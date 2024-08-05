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《她的日與夜》結局！高原守住李微進祕密　林順哭著離開：我走了

▲《她的日與夜》大結局中，高原（白敘厚 飾）不回答初戀問題，保護李微進（鄭恩地、李姃垠 飾）的祕密。（圖／翻攝JTBC）
▲《她的日與夜》大結局中，高原（白敘厚 飾）不回答初戀問題，保護李微進（鄭恩地、李姃垠 飾）的祕密。（圖／翻攝JTBC）

記者陳雅蘭／綜合報導

夯劇《她的日與夜》大結局已於昨（4）日播出，夾雜在許多奧運賽事中，仍成功打破自身紀錄，開出雙位數創下11.7％收視率完美收官。本集中，李微進（鄭恩地 飾）終於變正常，與林順（李姃垠 飾）的離別場面動容觀眾；也因為終於「復原」，她跟桂志雄（崔振赫 飾）能光明正大談戀愛；回歸樂壇的高原（白敘厚 飾），面對媒體提問「戀情」，他三緘其口保護李微進，是個充滿歡笑與淚水的Happy Ending。

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《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

▲劇中，林順跟李微進道別，李微進終於恢復正常。（圖／翻攝JTBC）
▲劇中，林順跟李微進道別，李微進終於恢復正常。（圖／翻攝JTBC）
以下有劇情透露，慎入！！！
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完結篇中，連環殺人案破案，羅鈺喜（裴海善 飾）被判死刑；原以為真相水落石出，李微進就能變回正常模樣，但卻未見改善，她也跟桂志雄分手，桂志雄決定離開傷心地，最後轉調至首爾工作。

李微進的爸媽接受女兒的「與眾不同」，李微進也放寬心接受事實，做好永遠變不回去的準備，努力過生活與學習，發誓一定要考上公務員，就在這念頭一轉，林順就來跟李微進道別，李微進終於恢復正常，不用再躲躲藏藏，也成功考進檢察廳工作。

李微進跟桂志雄在首爾檢察廳相遇，2人互看彼此不戳破對方，在辦公司調情到一半「出大事」，最後於庭園把話說開，熱情擁吻重修舊好，以完美的故事走向為《她的日與夜》畫上句號。

《她的日與夜》是6月15日播出的JTBC韓劇，一開始女主角以「老女人」李姃垠為主打，所以觀眾興趣缺缺，第一集收視率只有3.9%，沒想到隨著劇情發展，立志、搞笑、懸疑等元素都有，加上李姃垠飾演的「50歲林順」為了錄取工作，勇往直前的態度感動不少人，使得收視率節節攀升，最後一集更打破開播數字，以二位數11.7％完美收官。

《她的日與夜》播出資訊：
導　演：李亨民、崔瑄敏
編　劇：朴志夏
類　型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－2024年8月4日
集　數：16
主　演：
鄭恩地（飾演：李微進）、李姃垠（飾演：林順）
崔振赫（飾演：桂志雄）、白敘厚（飾演：高原）
尹炳熙（飾演：朱秉德）、金雅永（飾演：都可英）
收　看：Netflix（全16集已上架）

▲李微進以正常人模樣再次相遇桂志雄（左），2人重修舊好。（圖／翻攝JTBC）
▲李微進以正常人的模樣再次相遇桂志雄（左），2人重修舊好。（圖／翻攝JTBC）

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