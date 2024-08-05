Uber Eats結親熊貓爭議多！專家曝合併風險　「3輸」局面挫咧等

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全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，全台灣約有1500萬人使用過外送服務，且2大平台年營收各約為600至700億元，由此可見，若2平台結合，影響層面很廣，店家廣告費可能被漲價、外送員報酬更低且更難以核算、消費者可能被巧立名目差別收費等，因此建議公平會應審慎看待此結合申請，以避免未來無法控制合併後的風險。
王鴻薇於會中指出，外送平台曾在去（2023）年無預警地提高平台費，引發消費者與店家不滿，強調「2大外送平台擬合併，相關單位應更加重視業者、消費者與外送員的權益。」黃珊珊也表示，併購完完後只剩「一家獨大」，消費者恐將喪失議價能力，只能有接受或拒絕使用2種選擇。
再者，在沒有競爭者的狀態下，品質如何控管也是一大問題，呼籲公平會在審理本案時，應考慮如何保障外送員及其他利害關係人權利。 鍾佳濱則提到，外送平台廣泛利用公共基礎設施，這與有線電視的經營模式相似，因此具備由政府介入監管的正當性。
他建議，外送產業應設立第三方機構來審議合理的運費標準，並在發生糾紛時進行調解與裁決，而政府也可以透過制定定型化契約，來保障外送員與餐飲業者的權益。
公平會於今年5月中下旬證實，已接獲Uber Eats擬併購foodpanda的申請，表明公平會的態度是「依法審查」，除考量市占率等因素外，也將通盤考量消費者、外送員、商家等權益。
Uber原本預計於2025上半年完成交易，然而，2大外送龍頭最終能通過公平會的審查嗎？市場被寡占的結果，店家、外送員、消費者該何去何從？Uber Eats未來又將如何整合2平台？各界投向這場世紀聯姻的目光，充滿疑惑。