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麟洋2連霸！蔡阿嘎反指標發功「第2局就關掉」　粉絲笑：原來是你

▲麟洋配奪下奧運羽球2連霸！蔡阿嘎看比賽反指標發功「第二局趕緊關掉」，粉絲笑翻：「原來是你在看，難怪多打一局。」（圖／蔡阿嘎臉書、李洋IG）
▲麟洋配奪下奧運羽球2連霸！蔡阿嘎看比賽反指標發功「第二局趕緊關掉」，粉絲笑翻：「原來是你在看，難怪多打一局。」（圖／蔡阿嘎臉書、李洋IG）

記者洪生儒／綜合報導

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋於昨（4）日在巴黎奧運羽球決賽中成功奪金，全台運動迷們都同步關注賽事，一起見證兩人創下台灣史上奧運羽球男雙金牌2連霸紀錄，讓全台粉絲都在電視機前感動歡呼。不過有一批網友自認「帶賽體質」，不敢跟著大家一起看即時轉播賽事，連網紅蔡阿嘎也透過社群坦言：「我第二局就關掉啦。」逗得一票網友留言表示：「原來是阿嘎在看，難怪...」、「難怪多打一局。」掀起熱議。

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蔡阿嘎自曝反指標　仍不忘替麟洋加油

網紅蔡阿嘎先前曾透露過自己是「反指標」，只要他關注的賽事，每次幫隊伍加油都會面臨相反的結果，他在4日晚上也在男雙羽球金牌戰時發文寫下：「二連霸二連霸！我第二局就關掉啦！啊哈哈哈，在日本也記得要幫麟洋加油！」透露自己雖然在日本，但依然有持續關注羽球金牌戰的進度。

▲網紅蔡阿嘎先前曾透露過自己是「反指標」，只要他關注的賽事，每次幫隊伍加油都會面臨相反的結果，他在4日晚上也在男雙羽球金牌戰時發文寫下：「二連霸二連霸！我第二局就關掉啦！」吸引網友注意。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲網紅蔡阿嘎曾透露自己是「反指標」，他每次幫隊伍加油都會面臨相反的結果，他在4日晚上也在男雙羽球金牌戰時發文寫下：「二連霸二連霸！我第二局就關掉啦！」吸引網友注意。（圖／蔡阿嘎臉書）
不少網友看到蔡阿嘎的貼文後，都紛紛留言表示：「嘎哥不要看」、「嘎哥先不要啊」、「嘎哥在日本好好玩就好，不用您的操勞」、「嘎哥該睡了，看重播就好啦」、「原來是阿嘎在看，難怪...」、「可以不要嗎…嘎哥好好玩就好」、「你太早看了，你可以先去睡覺，明天醒來再看」、「原來是你...難怪多打一局」、「超好笑，大家狂阻止嘎哥發功」、「我們應該在AB世界，你那邊先不要衝動」、「嘎哥去幫敵人加油算了。」

李洋、王齊麟決賽打出三戰兩勝　擊敗中國組合創下2連霸紀錄

事實上，李洋與王齊麟在4日面對中國組合時，「麟洋配」在第一局以21：17拿下勝利，但第二局時，中國男雙則以21：18扳平局勢，讓觀看比賽的粉絲們都感到相當緊張，不過在第三局時，「麟洋配」以21：19奪下勝利，憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙2連霸紀錄，非常震撼人心，全台灣的粉絲們都為此開心不已。

▲不少網友看到蔡阿嘎的貼文後，都紛紛留言表示：「嘎哥在日本好好玩就好，不用您的操勞」、「原來是你...難怪多打一局。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲不少網友看到蔡阿嘎的貼文後，都紛紛留言表示：「嘎哥在日本好好玩就好，不用您的操勞」、「原來是你...難怪多打一局。」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲李洋與王齊麟在4日面對中國組合時，最終三戰兩勝，憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙2連霸紀錄。（圖／李洋IG）
▲李洋（右）與王齊麟（左）在4日面對中國組合時，最終三戰兩勝，憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙2連霸紀錄。（圖／李洋IG）

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