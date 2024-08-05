麟洋2連霸！蔡阿嘎反指標發功「第2局就關掉」　粉絲笑：原來是你

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網紅蔡阿嘎先前曾透露過自己是「反指標」，只要他關注的賽事，每次幫隊伍加油都會面臨相反的結果，他在4日晚上也在男雙羽球金牌戰時發文寫下：「二連霸二連霸！我第二局就關掉啦！啊哈哈哈，在日本也記得要幫麟洋加油！」透露自己雖然在日本，但依然有持續關注羽球金牌戰的進度。
不少網友看到蔡阿嘎的貼文後，都紛紛留言表示：「嘎哥不要看」、「嘎哥先不要啊」、「嘎哥在日本好好玩就好，不用您的操勞」、「嘎哥該睡了，看重播就好啦」、「原來是阿嘎在看，難怪...」、「可以不要嗎…嘎哥好好玩就好」、「你太早看了，你可以先去睡覺，明天醒來再看」、「原來是你...難怪多打一局」、「超好笑，大家狂阻止嘎哥發功」、「我們應該在AB世界，你那邊先不要衝動」、「嘎哥去幫敵人加油算了。」
李洋、王齊麟決賽打出三戰兩勝 擊敗中國組合創下2連霸紀錄
事實上，李洋與王齊麟在4日面對中國組合時，「麟洋配」在第一局以21：17拿下勝利，但第二局時，中國男雙則以21：18扳平局勢，讓觀看比賽的粉絲們都感到相當緊張，不過在第三局時，「麟洋配」以21：19奪下勝利，憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙2連霸紀錄，非常震撼人心，全台灣的粉絲們都為此開心不已。
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