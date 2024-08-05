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出國太夯衝擊國旅！南投暑假住房跌破3成　許淑華：景氣差加天災

▲南投縣長許淑華主持縣務會議、盤點凱米颱風復原需求。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.05）
▲南投縣長許淑華主持縣務會議、盤點凱米颱風復原需求。（圖／記者顏幸如攝，2024.08.05）

記者顏幸如／南投報導

南投縣上月受凱米颱風侵襲，縣長許淑華今天在縣務會議盤點災情，農損約1億元、道路整建至少需9億元，首當其衝的是觀光業，暑假期間南投旅宿業整體住房率不到3成。許淑華表示，近期台灣境內觀光旅遊景氣不佳，國人傾向出國旅遊、海外遊客來台不如預期，又碰上天災，對南投觀光影響劇烈，縣府會加強行銷，充分公告旅遊安全景點，讓遊客放心。

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行政院公共工程委員會今（5）日下午將到南投勘災，縣長許淑華上午主持縣務會議時，盤點災損及災情復原情況。她表示，強颱導致南投山區受創嚴重，目前大部分道路雖已搶通，還是有部分路基掏空、道路中斷待復原。各鄉鎮市公所提報的農業損失，面積大概1400多公頃、金額1億多元；已經提報的道路整建需求，目前是9億多元，縣府將盡速推動災後復建。

許淑華指出，南投多山，山區道路中斷影響農業與觀光產業，加上疫情解封後，國人傾向出國，海外遊客來台人數也不如預期，台灣境內觀光旅遊景氣不佳，這場天災對南投觀光的影響尤其劇烈，雖然山區如鹿谷、竹山、杉林溪等地，有幾個園區是休園狀態，但大部分的觀光景點是安全的，縣府會充分公告資訊，歡迎民眾依循指南，放心到南投旅遊。

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