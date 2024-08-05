麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

李洋與王齊麟奧運羽球奪金！終身俸可領25萬 　合計超過5123萬

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，最高可領5123萬台幣。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，最高可領5123萬台幣。（圖／教育部體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

李洋和王齊麟就是為了大賽而生！巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋和王齊麟7戰全勝鍍金，奧運累積12連勝，根據國光獎章辦法，兩人胸前掛上的金牌總價值5123萬，含金量超高，此外，麟洋配兩人都可以獲頒2000萬國光獎金，再加上地方政府加碼，這面金牌總價值超過5000萬台幣，其中來自金門縣的李洋可以拿到2550萬，麟洋配從東京打到巴黎，目前手握2面奧運金牌，國光獎金若選擇終身俸，未來每個月可以進帳高達25萬元。

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李洋與王齊麟太猛　可領終生俸

根據台灣「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奧運金牌可以獲頒2000萬國光獎金，另外或者可選擇12.5萬終生俸，李洋上屆已經選擇12.5萬的月領獎金，今年若加上他要退休之後擔任教職，以及這次奧運奪金又可翻倍，預計月領25萬以上，真的可以很好過。

來自金門的李洋，家鄉政府加碼550萬，包括獎勵金300萬、國手獎金10萬以及訓練補助金240萬，總計可以進帳2550萬，實在不簡單，而李洋的金牌搭檔王齊麟，同樣收穫國光獎金2000萬，戶籍設在台北、政府加碼573萬，加總過後有2573萬，成為本屆「獎金王」。

根據台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟，除了既有的273萬元獎金外，再加碼300萬元奧運金牌連霸專項獎金，因此王齊麟一共可獲得573萬元台北市獎金，讓不少球迷十分羨慕。

依我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。李洋跟王齊麟都領到最高，未來預計很少有人可以打破兩人的「奧運障礙」。

▲李洋與王齊麟憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙史無前例的2連霸紀錄，相當震撼人心。（圖／李洋IG）
▲李洋與王齊麟憑著跨屆12連勝的佳績，創下奧運羽球男雙史無前例的2連霸紀錄，相當震撼人心。（圖／李洋IG）
▲有網友好奇發問「李洋為何在比賽中會一直講話」，而他的高中球隊師母楊燕萍曾在節目中解答，引起眾人關注。（圖／李洋IG）
▲有網友好奇發問「李洋為何在比賽中會一直講話」，而他的高中球隊師母楊燕萍曾在節目中解答，引起眾人關注。 （圖／李洋IG）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）

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