李洋與王齊麟奧運羽球奪金！終身俸可領25萬 　合計超過5123萬

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根據台灣「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奧運金牌可以獲頒2000萬國光獎金，另外或者可選擇12.5萬終生俸，李洋上屆已經選擇12.5萬的月領獎金，今年若加上他要退休之後擔任教職，以及這次奧運奪金又可翻倍，預計月領25萬以上，真的可以很好過。
來自金門的李洋，家鄉政府加碼550萬，包括獎勵金300萬、國手獎金10萬以及訓練補助金240萬，總計可以進帳2550萬，實在不簡單，而李洋的金牌搭檔王齊麟，同樣收穫國光獎金2000萬，戶籍設在台北、政府加碼573萬，加總過後有2573萬，成為本屆「獎金王」。
根據台北市長蔣萬安5日宣布，身為台北市民的王齊麟，除了既有的273萬元獎金外，再加碼300萬元奧運金牌連霸專項獎金，因此王齊麟一共可獲得573萬元台北市獎金，讓不少球迷十分羨慕。
依我國《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元，奧運前3名也可選擇按月領取獎金，第一名12.5萬元、第二名3.8萬元、第三名2.4萬元。李洋跟王齊麟都領到最高，未來預計很少有人可以打破兩人的「奧運障礙」。
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