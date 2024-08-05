麟洋奪金陷苦戰！李洋「懊惱小手手」表情包瘋傳 眾狂讚：好可愛
2024巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰昨（4）日圓滿落幕，台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟對上中國組合梁偉鏗、王昶，最終以2比1勝出，達到奧運金牌2連霸。不過，「麟洋配」昨日一度陷入苦戰，其中1球李洋因沒打過網失分，懊惱地用力雙手揮動球拍，可愛表情包在網路上瘋傳，網友全眼冒愛心直呼：「這一幕怎麼那麼可愛！」
記者賴禹妡／綜合報導
「麟洋配」王齊麟、李洋在金牌賽中對上中國組合梁偉鏗、王昶，2人首局驚險以21:18拿下，第二局雖由對手領先拿回，但第三局兩人從落後到逆轉，最後李洋跟王齊麟強攻，兩人終於完成史上第一次的台灣羽球男雙金牌連霸紀錄。
昨日在第二局王齊麟、李洋陷入苦戰時，其中一球李洋擊球後因沒過網失分，懊惱地雙手揮動球拍，用力的表情全被攝影機拍下，雖然只有短短幾秒鐘的畫面，但仍被網友轉發PO上社群平台，笑喊：「整場緊張的時候腦袋都在想李洋這個畫面哈哈哈。」
影片曝光後，吸引超過1.9萬人前來按讚，網友們全笑翻直呼「當下真的有被可愛到，然後一直幫他們集氣穩住」、「我也是看到這球，真的覺得這反應超好笑」、「王齊麟前幾場打自己的頭也超可愛」。還有人提到同樣表情包滿滿的林昀儒，「跟小林同學的雙腳跺腳＋嘟嘴，可以列入目前奧運台灣選手前三可愛」。
而今日台灣時間下午4時，中華隊將出征奧運桌球男子團體賽，由桌球教父莊智淵領軍，帶領小林同學「林昀儒」、柚子同學「高承睿」要來拚戰，對上世界排名第13的埃及隊，讓台灣網友們期待3人的精彩表現。