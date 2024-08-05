只能笑了！ 中國奧運羽球男雙王昶為何笑整場？真實原因曝光

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台灣羽球男雙組合「麟洋配」王其麟與李洋昨日在2024巴黎奧運羽球男子雙打中以21比17、18比21、19比21擊敗世界排名第一的中國男雙組合王昶、梁偉鏗，雙方皆展現強悍的實力，戰況非常膠著精彩，最終「麟洋配」順利連屆取得金牌，是奧運史上第一組羽球雙打項目連霸成功的「黃金組合」。
不過，就有網友在PTT八卦板以「王昶為何笑整場」為題發文提問，據說王昶是現在羽球界中最帥的選手，但是看到他整場比賽一直在笑，好奇他到底在笑什麼?
貼文曝光後，立刻引起網友們的興趣，掀起熱烈的討論，網友們紛紛表示，「他的臉本來就這樣」、「三場看下來我覺得他是天生微笑唇」、「他頒獎的時候也笑笑的，搭當比較笑不出來」；也有些網友誇讚王昶的運動員風度佳，品行良好，「他給人一種脾氣很好的感覺」、「他真的球品算不錯！失分也是笑笑的還蠻迷人的啦」。
王昶曝保持微笑的真實原因
事實上，王昶曾經在接受媒體訪問時，有透露了自己為何始終保持微笑的原因。他表示，微笑有分很多種，但總體的意義就是要讓自己保持著良好的心態，這樣不僅更能應對壓力，也能展現身為運動員該有的風度，更是坦言「哭也不行，只能笑了唄」。
王昶小檔案
姓名:王昶
項目:羽球
年齡: 2001年5月7日（23歲）
身高:181公分
職業戰績:123勝-43負(男雙)、12勝-6負(混雙)
重要比賽成績：
2021 湯姆斯盃-男子團體-銀牌
2023 蘇迪曼盃-混和團體-冠軍
2024 湯姆斯盃-男子團體-冠軍
2024 奧林匹克運動會羽球比賽-男子雙打(梁偉鏗)-銀牌
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