麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

只能笑了！ 中國奧運羽球男雙王昶為何笑整場？真實原因曝光

▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

台灣男雙羽球國手人稱「麟洋」配的李洋和王齊麟，昨(4日)與世界排名第一的中國組合梁偉鏗、王昶進行羽球男子雙打的金牌之戰，最終以2:1擊敗對手，成功為台灣奪得第一面金牌。然而，不只熱血精采的比賽是觀眾們討論的話題，中國選手王昶因為其面目表情也成為人們注意的焦點，儘管在比賽中失誤或者是發揮失常，王昶從始至終都保持著微笑。他表示:微笑是他面對壓力、保持良好心態的方式，因為「哭也不行，只能笑了唄」。

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精彩對局中王昶意外成為焦點

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王其麟與李洋昨日在2024巴黎奧運羽球男子雙打中以21比17、18比21、19比21擊敗世界排名第一的中國男雙組合王昶、梁偉鏗，雙方皆展現強悍的實力，戰況非常膠著精彩，最終「麟洋配」順利連屆取得金牌，是奧運史上第一組羽球雙打項目連霸成功的「黃金組合」。

不過，就有網友在PTT八卦板以「王昶為何笑整場」為題發文提問，據說王昶是現在羽球界中最帥的選手，但是看到他整場比賽一直在笑，好奇他到底在笑什麼?

貼文曝光後，立刻引起網友們的興趣，掀起熱烈的討論，網友們紛紛表示，「他的臉本來就這樣」、「三場看下來我覺得他是天生微笑唇」、「他頒獎的時候也笑笑的，搭當比較笑不出來」；也有些網友誇讚王昶的運動員風度佳，品行良好，「他給人一種脾氣很好的感覺」、「他真的球品算不錯！失分也是笑笑的還蠻迷人的啦」。

王昶曝保持微笑的真實原因

事實上，王昶曾經在接受媒體訪問時，有透露了自己為何始終保持微笑的原因。他表示，微笑有分很多種，但總體的意義就是要讓自己保持著良好的心態，這樣不僅更能應對壓力，也能展現身為運動員該有的風度，更是坦言「哭也不行，只能笑了唄」。

▲王昶（右）整場都在笑、梁偉鏗撞臉蔡哥，都成了觀眾討論的話題。（圖／AP美聯社）
▲王昶（右）整場都在笑、梁偉鏗撞臉蔡哥，都成了觀眾討論的話題。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
王昶小檔案

姓名:王昶

項目:羽球

年齡: 2001年5月7日（23歲）

身高:181公分

職業戰績:123勝-43負(男雙)、12勝-6負(混雙)

重要比賽成績

2021 湯姆斯盃-男子團體-銀牌

2023 蘇迪曼盃-混和團體-冠軍

2024 湯姆斯盃-男子團體-冠軍

2024 奧林匹克運動會羽球比賽-男子雙打(梁偉鏗)-銀牌

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