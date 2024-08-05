巴黎奧運沒藝人聲援中華隊？網友提小S前車之鑑：被中國人警告了
2024巴黎奧運羽球男雙項目，台灣黃金組合「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，全場台灣球迷為之瘋狂，社群版面滿滿都是麟洋。有網友提出為何大咖藝人都不敢出聲支持中華隊，有人提到小S的前車之鑑，「被中國人警告了。」
記者薛羽彤／綜合報導
巴黎奧運從7月27日開始舉行，從拳擊黃筱雯、林郁婷；羽球麟洋配、戴資穎、周天成；桌球林昀儒等國手，都是台灣人關注焦點，在社群上掀起一股奧運熱。有網友在Threads上發問「是說，這次奧運沒什麼看到藝人在替台灣選手（中華隊）加油？還是我的關注圈已經脫離那些…」引起網友熱議，「上次小S不是想請國手們吃飯，被中國人警告了~所以在中國發展的都不會幫選手加油啦」、「台灣藝人，沒幾個敢公開關心，一個不小心就被貼上台獨」、「其實……為中華隊加油並不是藝人的義務，更何況表達政治立場」、「上次被罵台獨後，代言被取消後，立馬說一個中國，這次很安靜。」
此外，也有不少網友提到公開替中華隊加油的藝人，包含邰智源、柯震東、林柏宏、于子育、蔡凡熙 、謝坤達、林柏昇（KID）、六月、陶晶瑩、宋柏緯、方志友、楊銘威、温昇豪、蔡淑臻、朱芯儀、賈永婕等人。
小S東奧為國手加油 小粉紅心碎抵制
事實上，2021年東京奧運時，小S發現體操選手洪源禧，竟撞臉女兒「許老三」，還發文喊話認乾兒子，更不斷在IG上為台灣選手加油，還說要在帝寶辦桌請國手們吃飯。沒想到「國手」2字讓大批中國網友不開心，在微博留言痛批，「滾出去吧」、「抵制，沒其他說的了」、「封殺她吧」，結果小S代言的中國品牌火速與她切割，就連女兒也受到影響遭品牌終止合作。有了上次的經驗，這次奧運她確實至今都不敢出聲支持台灣選手。