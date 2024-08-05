Google Doodle換奧運水上芭蕾 強敵俄羅斯遭禁、首見「水男孩」
因應2024巴黎奧運賽事火熱開打， Google Doodle每日推出不同主題應援。今（5）日打開首頁是有三隻小鳥在噴水池內展現美妙的舞姿，還有可愛的粉紅泳帽，可愛的模樣萌翻眾人，而直接點塗鴉就能看到「水上芭蕾 奧運」相關賽程與結果。今年水上芭蕾的常勝軍俄羅斯今年遭禁賽，讓美國成為奪牌大熱門，此外，今年也是首度可以加入「男團員」，開啟歷史新頁。。
記者周淑萍/綜合報導
中華隊今年沒有水上芭蕾（藝術游泳)的項目參與，但比賽應該還是相當有看頭，根據中華奧林匹克委員會對水上芭蕾的介紹，水上芭蕾自1984年洛杉磯奧運會起成為正式比賽項目，並隨著時間的推移，這項運動逐漸發展成為一項結合游泳、體操和舞蹈的藝術性運動。
早期的強權包括美國、加拿大和日本，而自2000年以來，俄羅斯成為主導國，連續六屆奧運會獲得所有金牌。但以往的常勝軍俄羅斯，本屆因2022年俄羅斯入侵烏克蘭，讓國際體育界對俄羅斯和白俄羅斯運動員的參賽資格進行了嚴格限制，且許多國際賽事禁止這兩國運動員參賽，也因此讓美國隊成為今年奧運的奪金大熱門。
這次的水上芭蕾比賽會在巴黎近郊的一個永久性水上運動場館 Paris Aquatic Centre 舉辦，且以往水上芭蕾項目僅有女性出賽，但該傳統將出現歷史性改變，今年水上芭蕾項目破天荒出現男子選手，每支隊伍可以有8名選手，其中可以有2名男性隊員，首屆水男孩們將替水上芭蕾帶來新的紀元，同時也代表對於運動場上更寬容的性別包容性。