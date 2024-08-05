麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

麟洋配奧運奪金牌！全場合唱「青天白日滿地紅」錯了　正確歌詞曝

▲巴黎奧運中華隊金牌開張！台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟靠著出色技巧與韌性，成功完成奧運羽球男雙金牌2連霸。（圖／教育部體育署提供）
▲巴黎奧運中華隊金牌開張！台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟靠著出色技巧與韌性，成功完成奧運羽球男雙金牌2連霸。（圖／教育部體育署提供）

家庭消費中心/綜合報導

巴黎奧運中華隊金牌開張！台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟靠著出色技巧與韌性，成功完成奧運羽球男雙金牌2連霸。賽後「麟洋配」站上頒獎台，中華奧會會旗也緩緩升起，並響起來多數台灣人都相當熟悉的節奏，也開始齊聲唱著「青天白日滿地紅」，但其實全部人的歌詞都唱錯了，因為在奧運上，中華隊奪金牌頒獎時所演奏的是「中華奧林匹克委員會會歌」。

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▲賽後「麟洋配」站上頒獎台，中華奧會會旗也緩緩升起，並響起來多數台灣人都相當熟悉的節奏，也開始齊聲唱著「青天白日滿地紅」，但其實全部人的歌詞都唱錯了。（圖／美聯社／達志影像）
▲賽後「麟洋配」站上頒獎台，中華奧會會旗也緩緩升起，並響起來多數台灣人都相當熟悉的節奏，也開始齊聲唱著「青天白日滿地紅」，但其實全部人的歌詞都唱錯了。（圖／美聯社／達志影像）
同曲不同詞！奧運上超熟悉「國旗歌」唱法不同

時間回到台灣國際地位岌岌可危的1970年代，當時中華民國奧委會因堅持名、旗、歌三者不可缺一，因此選擇退出蒙特婁奧運。後來到了1981年3月，中華奧會主席沈家銘與國際奧會主席薩瑪蘭奇在洛桑國際奧會總部簽訂了《國際奧會與中華臺北奧會協議書》，即《洛桑協議》，不過協議中只有制定了中華奧會參賽名稱與旗幟，並無詳談到會歌。

1983年，國際奧會為了隔年塞拉耶佛冬奧會向中華奧會要求提交會歌，中華奧會曾爭取使用《中華民國國歌》，但被國際奧會拒絕，最後改以《國旗歌》送交，因避免國旗歌歌詞遭拒，由張彼德創作新詞，改作為《中華奧林匹克委員會會歌》，但在奧運會的頒獎台上，國歌、會歌只奏曲而不唱詞，因此中華奧會會歌的歌詞並不為人熟知。

《中華奧林匹克委員會會歌》
奧林匹克，奧林匹克，無分宗教，不論種族。
為促進友誼，為世界和平，五洲青年，聚會奧運。
公平競賽，創造新紀錄，得勝勿驕，失敗亦毋餒。
努力向前，更快更遠，奧林匹克永光輝。
努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。

《國旗歌》歌詞
山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄。 
毋自暴自棄，毋故步自封，光我民族，促進大同。 
創業維艱，緬懷諸先烈，守成不易，莫徒務近功。 
同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。
同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。

麟洋配奪金太感動！台灣人「青天白日滿地紅」大聲唱

雖然在奧運會上播放的是《中華奧林匹克委員會會歌》，但特地前往巴黎為麟洋配以及其他中華隊選手加油的台灣人，在頒獎時聽到熟悉的旋律，還是唱出了腦海中記憶最深刻的《國旗歌》歌詞，雖然歌詞「唱錯」，但青天白日滿地紅這幾個字響徹會場之時，也讓許多在電視機前守候的觀眾流下感動的淚水。

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