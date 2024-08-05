麟洋配奧運奪金牌！全場合唱「青天白日滿地紅」錯了　正確歌詞曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
時間回到台灣國際地位岌岌可危的1970年代，當時中華民國奧委會因堅持名、旗、歌三者不可缺一，因此選擇退出蒙特婁奧運。後來到了1981年3月，中華奧會主席沈家銘與國際奧會主席薩瑪蘭奇在洛桑國際奧會總部簽訂了《國際奧會與中華臺北奧會協議書》，即《洛桑協議》，不過協議中只有制定了中華奧會參賽名稱與旗幟，並無詳談到會歌。
1983年，國際奧會為了隔年塞拉耶佛冬奧會向中華奧會要求提交會歌，中華奧會曾爭取使用《中華民國國歌》，但被國際奧會拒絕，最後改以《國旗歌》送交，因避免國旗歌歌詞遭拒，由張彼德創作新詞，改作為《中華奧林匹克委員會會歌》，但在奧運會的頒獎台上，國歌、會歌只奏曲而不唱詞，因此中華奧會會歌的歌詞並不為人熟知。
《中華奧林匹克委員會會歌》
奧林匹克，奧林匹克，無分宗教，不論種族。
為促進友誼，為世界和平，五洲青年，聚會奧運。
公平競賽，創造新紀錄，得勝勿驕，失敗亦毋餒。
努力向前，更快更遠，奧林匹克永光輝。
努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。
《國旗歌》歌詞
山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄。
毋自暴自棄，毋故步自封，光我民族，促進大同。
創業維艱，緬懷諸先烈，守成不易，莫徒務近功。
同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。
同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。
麟洋配奪金太感動！台灣人「青天白日滿地紅」大聲唱
雖然在奧運會上播放的是《中華奧林匹克委員會會歌》，但特地前往巴黎為麟洋配以及其他中華隊選手加油的台灣人，在頒獎時聽到熟悉的旋律，還是唱出了腦海中記憶最深刻的《國旗歌》歌詞，雖然歌詞「唱錯」，但青天白日滿地紅這幾個字響徹會場之時，也讓許多在電視機前守候的觀眾流下感動的淚水。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。