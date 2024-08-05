摘金前被諷「專贏奧運」！楊千霈替李洋抱不平　發文力挺開戰酸民

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3日李洋在IG限動發出一張對話截圖，內容是有酸民私訊李洋，直言「麟洋配」平常在巡迴賽常常第1、2輪出局，甚至在台北羽球公開賽只以第2名作收，「是想丟臉到全世界嗎？」他還提到若「麟洋配」順利摘金，每人將獲得新台幣2000萬元的國光獎金：「為什麼就偏偏贏在奧運，你們知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」
針對酸民的質問，李洋表示「自己每場比賽都好想贏球」，他還強調：「身為台灣的公民，我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這些運動的本質了！」李洋最後感慨寫道：「不知道是不是很多人有跟他一樣的想法，但我真的每次上場就好想贏得勝利，不想讓自己的努力白費，不想讓支持我的人難過。」
不捨李洋被嗆 楊千霈力挺「麟洋配」 怒槓酸民
雖然李洋展現高EQ回應，不過內容曝光後仍受到外界討論，連女星楊千霈都替李洋抱不平，昨（4）日於IG限動寫下：「酸民有空要不要多花點時間替中華隊加油？」她也透露，李洋的父親與她的母親在同家公司任職，2人是同事也是球友，偶爾會相互切磋球技：「以前就有耳聞這個努力上進的羽球弟弟，基於這層關係，對李洋有種莫名的親切感，不管得奧運金牌與否，在幾次接觸的過程中他都是非常謙虛有禮，在球場上看到都是全力以赴，為個人、為團隊、為台灣爭光。」
楊千霈最後也感性地表示：「榮譽無價，選手們承載著全台民眾的期望！」她呼籲酸民應該多花點時間替中華隊加油，而不是在網路上發表負面評論，「儘管從小沒人教導，凡事在沒有任何誘惑下，我都只想爭取最高榮譽，更何況是中華隊的選手們？」她強調李洋的努力和精神令人敬佩，也為台灣羽球界增添了不少光彩。
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