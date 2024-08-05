最慘股災！台股大屠殺「連創4紀錄」 千金股僅剩「這10檔」
歐美股市重挫，日韓股暴跌，台股今（5）日也出現大屠殺，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35％，成交量6407.93億元，一口氣創下單日盤中最大跌幅、單日盤中最大跌點、以及單日收盤最大跌幅，以及單日盤中最大跌點等4大紀錄；高價股也成重災區，台股僅剩「10千金」。
記者鄭妤安/台北報導
盤面上，權值股領頭重挫，權王台積電盤中一度跌停，終場大挫88元、9.75％，以815元作收，正式跌破「劉德音防線」，公司市值摜破22兆。
鴻海、台達電、廣達皆以跌停作收，鴻海收在168元位置，台達電收在351元、廣達則收在239.5元。聯發科盤中一度跌停後又打開，最後收跌99元至991元，跌幅超過9%；大立光（3008）跌195元至2575元，跌幅逾7%；聯電跌2.95元至49.95元，跌幅逾5%以上。
上市櫃公司跌停板家數超過800家，為金融海嘯以來最慘紀錄。千元以上高價股也成重災區，台股僅剩「10千金」，信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩、弘塑、嘉澤、健策等股價維持在1000元之上，但世芯、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤亮燈跌停，而聯發科、川湖、M31和創意都一度跌破千元大關。