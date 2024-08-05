謝忻不倫阿翔5年後喊話「欠我一個道歉」！氣他龜縮：其實很可憐

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謝忻近日接受作家H的訪問，她在受訪時坦言自己在事發之後至今都沒有再跟阿翔有所聯絡，也不恨對方，關於目前對於對方的心態，謝忻則直言：「他去死也無所謂啊。」謝忻也接著說道，其實在事情發生的前一、二年，她總覺得阿翔欠她一個道歉，她表示：「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，但是你沒有。」
後來謝忻就認為阿翔「就是沒用的男人，你就是龜縮」，她也直言對方是一個很糟糕的男生，「你沒有男生的擔當就算了，你至少給我一個道歉，沒有，完全沒有！然後我就翻篇了。你就是這種人，你以後的人生就是這個樣子。」謝忻甚至覺得，阿翔連這件事情都不敢面對，那他未來的人生也不會有起色了。
謝忻擺脫過去換個角度看事情 認為阿翔被自己綁住很可憐
此外，謝忻也以另一個角度來看待阿翔，她認為阿翔其實很可憐，她表示：「跟我比起來，他是可憐的，因為他只能被自己綁住，他沒有辦法跳出那個框架，因為他自始至終沒有承認過。你不覺得這樣的人很可憐嗎？」謝忻反而還會去可憐阿翔說：「其實你也過得很慘。」
謝忻也強調：「他沒有對自己誠實，沒有對自己誠實的人，我覺得是最可憐的。」相比她現在可以在社群上盡情地發言、做自己，謝忻相當同情阿翔，「他其實在每一篇貼文、各式各樣的社群媒體上，他都無法做自己，不能做真正的自己是很可悲的事。」最後，謝忻也感慨的說道：「你說有恨嗎？算了，恨他幹嘛？他都那麼慘了。」謝忻認為大家可以多用不同的角度去看待事情，不要用自己執著的執念，多去理解、去包容，其實自己會比較開心。
其實，在謝忻與阿翔爆出不倫戀之後，謝忻一夕之間失去了所有工作，在網路上也飽受酸民謾罵攻擊，而阿翔則是有老婆相挺，繼續主持節目，至今仍在演藝圈中穩定發展。謝忻在受訪影片中提到，她認為其實事發至今風向都沒有變，很多電視台也不敢用她，雖然她的新聞曝光很大，但底下的留言幾乎都是罵聲，不過她依然保持樂觀並自嘲說道：「一禮拜沒人罵我，我還睡不著覺咧。」