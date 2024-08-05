奧運馬辣吃到飽！身分證對中「麟洋」任1字 10大品牌火鍋燒肉5折
2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣勇奪羽球男雙「奧運金牌」二連勝！馬辣集團狂賀麟洋奪金秒出奧運優惠，秀出身分證姓名對中「麟、洋」任1字，即日起至8月9日連續5天，凡二成人以上同行、提早預約並拍照打卡，「10大品牌」燒肉或火鍋當天本人餐點或指定餐點享「5折半價優惠」，划算好康一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣集團奧運金牌優惠，8月5日至8月9日限時5天，凡二成人以上同行並提早預約，名字中有「麟」、「洋」任1（限同字），於用餐時出示身分證並拍照打卡，馬辣10大品牌當天本人餐點或指定餐點可享五折半價優惠。
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另外，遠雄悅來大飯店也推出金牌限定奧運優惠，狂賀台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟衛冕奧運金牌二連霸，英倫西餐廳自助晚餐即日起至8月9日，秀身分證姓名中有「金」、「麟」、「洋」者，一個字優惠999元/人、兩個字優惠666元/人、三個字只要1元/人，還免收服務費，快找找金麟洋在哪。