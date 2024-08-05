超商優惠／7-11哈根達斯「 買2送1、買10送10」 靠一招低於半價
今年夏天熱到不行，單日最高溫動輒飆到攝氏38度，讓許多民眾大喊「熱到無法思考！」，7-11和民眾一起抵禦炎夏，推出多款冰品優惠，即日起便祭出爽冰與莫凡比系列冰品任選第2件5折，8月21日起還有年度最優惠檔期，哈根達斯任選買2送1、買10送10、買20送20。
記者劉彦誼／綜合報導
即日起至8月20日，到7-11買爽冰與莫凡比系列冰品，可獲得第2件5折優惠，而哈根達斯迷你杯、雪酥、雪糕等品項則是任選2件79折、3件75折。不只如此，7-11於8月21日起接力哈根達斯年度最優惠檔期，全台逾7千間門市推出哈根達斯任選買2送1、買10送10、買20送20超強優惠，迷你杯及雪酥、雪糕可任選。
活動首5天（8月21日至25日）更限時加碼，只要憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費，再享滿千現折百元，優惠最低5折起。憑《OPENPOINT》小7集點卡單筆消費10件集1點，集滿4點可換手提保冰桶（限量7500個）。
此外，麻古茶坊也和民眾一同度炎夏，推出全新芒果系列「火焰芒果」、「火焰柳橙芒果果粒茶」，延續飲中甜品概念，翻完墨西哥街頭消暑甜品「風味辣芒果」，8月5日北區及南區指定門市先開賣，8月8日全台上市，民眾可嘗試新鮮芒果與辣椒粉交織的獨特味蕾體驗。