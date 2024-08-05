奧運100公尺美國輸了！金牌國家人口僅18萬　觀眾愣：台灣邦交國

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聖露西亞是位於東加勒比海鄰近大西洋的小型島國，國土是台灣面積的57分之1，全島總人口僅有將近18萬，2001年 Julien Alfred 就出身在這個資源稀缺的小島；Julien Alfred 從小就展顯過人的短跑天賦，就讀小學時就可以跑贏許多同齡男同學，隨後被一名「圖書館員」挖掘，開始接觸田徑訓練。
Julien Alfred 接觸訓練後進步快速，不過在12歲，父親 Julian Hamilton 卻不幸離世，深受打擊的 Julien Alfred 一度放棄田徑生涯，14歲時，在教練不厭其煩的鼓勵下，Julien Alfred 重新振作，並選擇離開家鄉，前往 Usain Bolt 家鄉牙買加，就讀聖凱瑟琳高中，希望透過更多資源精進自身能力。
滿身天賦開始兌現 島國女孩成美國大學MVP
Julien Alfred 有了更充足、更專業的訓練資源後，她開始在青年比賽中展露頭角，15歲時就成為中美洲和加勒比地區U15冠軍，2015、2017年被評為聖盧西亞「年度青年運動員」，高中畢業後，跟隨教練 Edrick Floréal 遠赴美國就讀德州大學，2018年青奧會，Julien Alfred 以11.99秒拿下100公尺銀牌，並在2022年 NCAA 一級聯賽上，跑出60公尺7.04秒，打破歷史紀錄，成為 NCAA 明星選手。
2022年 Julien Alfred 也在100公尺跑出10.81秒的個人最佳成績，創造聖露西亞國內紀錄，2023年更扯，Julien Alfred 在 NCAA 一級聯賽60公尺寫下6.97秒，成為 NCAA 首位跑進7秒內的女選手，2022-23 學年結束後，Julien Alfred 獲選 NCAA Big 12聯盟的年度運動員。
首次站上奧運舞台 擊敗宿敵斬獲金牌
2023年8月，Julien Alfred 迎來人生第一場世錦賽，她在布達佩斯世錦賽100公尺跑出10.93拿下第5名，而當屆冠軍就是本次巴黎奧運銀牌得主，美國的 Sha'Carri Richardson，她以10.65打破大會紀錄奪冠，Julien Alfred 世錦賽200公尺則獲得第4名。
時間來到2024年，Julien Alfred 在格拉斯哥室內錦標賽拿下60公尺金牌，也是聖露西亞有史以來第一枚世界田徑室內錦標賽獎牌，這時的 Julien Alfred 已被視為巴黎奧運金牌的潛在競爭者之一，取得奧運資格後，Julien Alfred 持續在美國訓練，最終在決賽跑出10.72 秒，打破全國紀錄，以23歲的年紀奪下奧運金牌。
Julien Alfred 從青年時期展現的天賦和訓練精神，奠定奧運拿牌的基礎，第一次參加奧運就奪牌，可以說她是黑馬，但她在 NCAA 展現的實力來看，絕對不是爆冷奪牌，可以預期的是，她與現年24歲的奧運銀牌、美國另一名明星選手 Sha'Carri Richardson 的競爭將會是未來幾年田徑迷們的熱衷焦點，期待這兩位明星選手繼續帶給大家更熱血的比賽。
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