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麟洋配奧運奪金！唐綺陽曝大賽型選手星盤　喊林郁婷：下一個看妳

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣選手「麟洋配」李洋（左）、王齊麟成功奪金，國師唐綺陽解析「大賽型選手」星盤，喊話林郁婷：「下一個看妳。」（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣選手「麟洋配」李洋（左）、王齊麟成功奪金，國師唐綺陽解析「大賽型選手」星盤，喊話林郁婷：「下一個看妳。」（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，昨（4）日在巴黎奧運羽球金牌戰，擊退世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗，創下二連霸紀錄。許多台灣人都見證這光榮的一刻，「國師」唐綺陽也點出兩人星盤上相同的地方，直指這就是「大賽型選手」特點，並提到拳擊國手林郁婷也有同樣的星盤，唐綺陽喊話：「下一個看妳的了！」

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昨日晚間的巴黎奧運賽事，全台灣人都見證了李洋、王齊麟奪下金牌，光榮國際的一刻！星象專家唐綺陽也守候在電視機前面，她在臉書開心表示：「乾，贏了！看得胃痛！台灣讚啦！一起高唱國旗歌讓人熱淚盈眶。」緊張的賽事甚至令她感到胃痛。

▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強，但賽後對方教練婉拒握手。（圖／美聯社／達志影像）
▲唐綺陽點名拳擊國手林郁婷，直指她也擁有「大賽型選手」的星盤。（圖／美聯社／達志影像）
但唐綺陽仍不忘發揮專業分析李洋、王齊麟的星盤：「一個太陽獅子（李洋）、一個月亮獅子（王齊麟），完全是大賽型選手！」直言兩人星盤相似處都有獅子座，是很適合在大型比賽中競技的性格。

另外，先前遭《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別的台灣拳擊國手林郁婷，唐綺陽也特別說明：「林郁婷也是月亮獅子，一樣是大賽型選手，下一個看妳的了！要記住，在占星世界裡，霸凌妳的人也是另類『來給妳力量』，現在壓力越大，後續爆發力越強，期待妳讓那些人好看。」

▲眾人瘋狂敲碗國師發聲指引方向！唐綺陽曝一切正彰顯換代「並非沒達成目的」，並透露：「現在只是開場。」（圖／唐綺陽臉書）
▲「國師」唐綺陽力挺台灣國手，屢次公開聲援獲得滿堂彩。（圖／唐綺陽臉書）
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