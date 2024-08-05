麟洋配奧運奪金！唐綺陽曝大賽型選手星盤 喊林郁婷：下一個看妳
台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟，昨（4）日在巴黎奧運羽球金牌戰，擊退世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗，創下二連霸紀錄。許多台灣人都見證這光榮的一刻，「國師」唐綺陽也點出兩人星盤上相同的地方，直指這就是「大賽型選手」特點，並提到拳擊國手林郁婷也有同樣的星盤，唐綺陽喊話：「下一個看妳的了！」
記者黃雅琪／綜合報導
昨日晚間的巴黎奧運賽事，全台灣人都見證了李洋、王齊麟奪下金牌，光榮國際的一刻！星象專家唐綺陽也守候在電視機前面，她在臉書開心表示：「乾，贏了！看得胃痛！台灣讚啦！一起高唱國旗歌讓人熱淚盈眶。」緊張的賽事甚至令她感到胃痛。
但唐綺陽仍不忘發揮專業分析李洋、王齊麟的星盤：「一個太陽獅子（李洋）、一個月亮獅子（王齊麟），完全是大賽型選手！」直言兩人星盤相似處都有獅子座，是很適合在大型比賽中競技的性格。
另外，先前遭《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別的台灣拳擊國手林郁婷，唐綺陽也特別說明：「林郁婷也是月亮獅子，一樣是大賽型選手，下一個看妳的了！要記住，在占星世界裡，霸凌妳的人也是另類『來給妳力量』，現在壓力越大，後續爆發力越強，期待妳讓那些人好看。」
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