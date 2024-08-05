范冰冰與大馬富商合影！躋身馬來西亞上流圈 疑購入香港半山豪宅
中國女星范冰冰曾簽下「陰陽合約」逃漏稅，遭到中國大陸娛樂圈封殺、演藝事業全面停擺；後來她將演藝生涯朝向海外發展，除了積極參與東南亞節慶活動，近期更與馬來西亞上流圈餐敘與合照，更傳出買下香港的半山豪宅，身家依然十分豐厚。
國際中心賴正琳／綜合報導
范冰冰近日與大馬富豪陳志遠會面，而陳志遠一家與香港富豪圈也淵源深厚，陳志遠的女兒陳雪鈴是劉德華太太朱麗倩的表妹。近日她更新社群平台，曝光與范冰冰聚餐合照。照片中陳雪鈴與范冰冰貼頭合照，感情看似相當要好。范冰冰一如既往地美麗，氣質與有「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴不分伯仲。范冰冰與陳志遠還有單獨合照，有網友留言說兩人都穿直條紋條衫，開玩笑稱是「情侶裝」。
范冰冰曾被要求須在限期內繳清約8.83億元人民幣 (約新台幣40億元)的稅金，不過對身家豐厚的她來說不成問題，因為她名下資產疑似高達30億元（約新台幣150億元），有消息更指她身家逾70億人民幣，曾連續5年蟬聯中國名人收入榜的榜首。最近她曝光其上億元半山豪宅的景觀，居高臨下望到180度維多莉亞港口的震撼風景，難怪她曾豪言：「我不嫁豪門，我自己就是豪門！」
據悉，香港半山豪宅區位於著名的太平山半山腰、中環正上方，是港島中西區最昂貴和最富裕的住宅區之一，豪宅林立。 半山之所以如此受歡迎，是因為它位於香港島的中心位置，交通便利，並且是有錢人聚居之地。