PTT爆多張「綠營要角進出鄭文燦官邸照」　藍委揭恐藏這內幕

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今天就有網友在PTT以「羈押阿燦但是不給搜索票的原因是這個嗎？」為題踢爆，鄭文燦為什麼被聲請搜索四次都沒過？就連現在，當朝太子慘遭羈押，搜索票還是過不了，簡直司法奇觀。
緊接著該網友便曬出數張「綠營要角進出鄭文燦官邸照」，時間點就落在今年2月至3月，包含民進黨主席特助林德訓、體育署長鄭世忠、民進黨立委沈發惠、陸委會副主委梁文傑、行政院政務委員吳政忠都在照片內。
該網友更直指，3月20日甚至像新潮流大聚會，不只潘孟安來了，林錫耀、許立明跟他姊姊許淑芬、史哲、梁文傑、立法委員蔡其昌、前立委余宛如，形容「人多到可以開趴」。
該網友質疑，這麼多人來來去去，紙袋進又紙袋出，直接變成「物流中心」外加「人流中心」，難保不會不小心掉個什麼在裡面，「這是你我能去搜能去看的嗎？該網友也在文末預告，還有下一波照片。
對此，廖偉翔也指出，鄭文燦在涉貪遭收押之前，歷經論文抄襲、澳門疑似喝花酒、足球協會積欠獎金等爭議，在賴清德高標準要求下，鄭文燦依然穩居民進黨內閣一員，看來當時仍是最有機會挑戰2028年總統選舉的明日之星，太子、大阿哥綽號實質名歸。
廖偉翔說，無怪乎副院長官邸黨政要員川流不息，門檻都要被踏破了，官邸這麼可疑的地方，即使鄭文燦遭收押後，檢方仍相當盡責，四次要求搜索卻都被駁回，是否在隱藏、切割什麼？還是想控制傷害到此為止、怕繼續查會查出各路黨政要員見不得光的秘密？實在很難不多做聯想。