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PTT爆多張「綠營要角進出鄭文燦官邸照」　藍委揭恐藏這內幕

▲立法院前副院長蔡其昌曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。(圖／翻攝自PTT）
▲立法院前副院長蔡其昌曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。(圖／翻攝自PTT）

記者林怡昕／台北報導

前行政院副院長鄭文燦於桃園市長任內涉貪遭聲押，不過，有媒體曾踢爆，桃園地院曾4度接獲桃檢聲請搜索票，不同法官均以「無搜索必要等理由駁回」。今（5）日PTT上有網友曬出多張「綠營要角進出鄭文燦官邸照」，直指羈押鄭文燦，但是不給搜索票的原因是這個嗎？國民黨立委廖偉翔也質疑「是否在隱藏什麼？」

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就在鄭文燦涉貪案爆發後，有媒體踢爆，檢察官認為鄭文燦涉案程度升高，向桃院提交相關證據，要聲請搜索鄭文燦處所，卻四度遭法官認為，全案已有相關人等的供述與文件資料，沒有核發搜索票的必要駁回。

今天就有網友在PTT以「羈押阿燦但是不給搜索票的原因是這個嗎？」為題踢爆，鄭文燦為什麼被聲請搜索四次都沒過？就連現在，當朝太子慘遭羈押，搜索票還是過不了，簡直司法奇觀。

緊接著該網友便曬出數張「綠營要角進出鄭文燦官邸照」，時間點就落在今年2月至3月，包含民進黨主席特助林德訓、體育署長鄭世忠、民進黨立委沈發惠、陸委會副主委梁文傑、行政院政務委員吳政忠都在照片內。

該網友更直指，3月20日甚至像新潮流大聚會，不只潘孟安來了，林錫耀、許立明跟他姊姊許淑芬、史哲、梁文傑、立法委員蔡其昌、前立委余宛如，形容「人多到可以開趴」。

該網友質疑，這麼多人來來去去，紙袋進又紙袋出，直接變成「物流中心」外加「人流中心」，難保不會不小心掉個什麼在裡面，「這是你我能去搜能去看的嗎？該網友也在文末預告，還有下一波照片。

對此，廖偉翔也指出，鄭文燦在涉貪遭收押之前，歷經論文抄襲、澳門疑似喝花酒、足球協會積欠獎金等爭議，在賴清德高標準要求下，鄭文燦依然穩居民進黨內閣一員，看來當時仍是最有機會挑戰2028年總統選舉的明日之星，太子、大阿哥綽號實質名歸。

廖偉翔說，無怪乎副院長官邸黨政要員川流不息，門檻都要被踏破了，官邸這麼可疑的地方，即使鄭文燦遭收押後，檢方仍相當盡責，四次要求搜索卻都被駁回，是否在隱藏、切割什麼？還是想控制傷害到此為止、怕繼續查會查出各路黨政要員見不得光的秘密？實在很難不多做聯想。

▲民進黨立委沈發惠與陸委會主委梁文傑曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。（圖／翻攝自PTT）
▲民進黨立委沈發惠與陸委會主委梁文傑曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友曬出，民進黨立委沈發惠夫妻手提袋子在時任行政院副院長官邸前。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友曬出，民進黨立委沈發惠夫妻手提袋子在時任行政院副院長官邸前。（圖／翻攝自PTT）

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