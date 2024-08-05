台灣農產外銷衰退7億美元 許淑華：多元市場彌補不了中國缺口
近兩年台灣農業出口貿易額2年衰退逾7億美元，審計部報告指出，主因為對中國出口量銳減。南投縣長許淑華表示，近年兩岸關係惡化，連帶導致ECFA生變，波及農業及傳產貿易，即使開拓多元市場，仍無法彌補中國市場的缺口。她期待政府基於百姓福祉轉換思維，認清兩岸體育、文化、貿易、觀光等互動，應淡化政治意識形態，才能幫助經濟發展。
記者顏幸如／南投報導
許淑華今（5）日主持縣務會議後受訪，有媒體提問，指審計部總決算審核報告中，點出台灣農業出口值持續衰退，2021年約56億美元、2023年降至48億9183萬美元，主因為對中國出口值明顯衰退，3年就超過6億美元。報告中提到，台灣農產品前10大出口市場，2023年除了對香港、馬來西亞略增近5千萬美元，其餘8地區均衰退，代表即使開拓其他海外市場，仍無法彌補中國對台農產品實施禁令後產生的外銷缺口。
對此許淑華感謝審計部，以客觀嚴謹的態度指出問題癥結，她表示在兩岸關係不佳、中國市場出口量銳減情況下，台灣農產品整體貿易產值一路下滑，衰退6億美元非同小可。她舉南投最重要的外銷農產品茶葉為例，最主要出口市場就是中國，因為農產品不外乎新鮮蔬果、加工品，不耐久放，不可能運銷太遠，多數在東亞地區銷售，因此當中國這主要市場生變，台灣農產品出口勢必承受重大衝擊。
許淑華說，民進黨政府面對兩岸貿易問題時，常表示要「開拓多元市場」，但報告清楚顯示，開拓多元市場仍無法彌補中國市場的缺口。過去她一直強調，兩岸之間包括體育、文化、貿易、觀光等互動，沒必要貼上政治標籤，她期待賴政府轉換思維，只要淡化政治意識形態，就能幫助經濟發展，
許淑華表示，雖然中央政府不願經營兩岸，地方政府仍設法拓展合作，以促進經濟發展。去年她到中國簽訂一些農業貿易MOU，目前都執行中，但整體執行情況無法像過去馬政府時代順遂，還是得回歸到市場機制，農民充分感受到兩岸氣氛改變，所造成的負面影響。