麟洋配衛冕奧運金牌！驚人表現讓中國人服了 微博罕大讚「厲害」
奧運羽球男子雙打項目中華隊昨（4）日成功添金！由國手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，衛冕羽球男雙金牌。麟洋精彩的表現不只震撼台灣網友，就連中國微博上也出現相關討論，更有中國網友看了忍不住留言大讚「精彩、太精彩了，現場氣氛火爆」。
記者藍詩孟／綜合報導
在昨日的金牌戰中，麟洋配首局以21:17的分數拿下，次局則以3分之差被中國對手扳回一城。最後第3局，雙方比分不斷拉鋸，麟洋積極搶分、次次撐過對手進攻，最終才成功以21:19的成績衛冕金牌，達成奧運羽球男雙2連霸，收穫場內場外無數掌聲。
麟洋衛冕奧運金牌 中國網友也讚「連霸，厲害」
值得注意的是，比賽結果出爐後，不只台灣民眾熱烈歡呼，就連中國微博上也罕見出現肯定中華隊表現的貼文。有15.3萬粉絲關注的微博帳號「雕弓天狼love」就以高潮迭起來形容這場金牌戰，也不吝嗇讚美麟洋配成為奧運賽史上羽球男雙第一個連霸的組合。
該篇貼文下方也有中國網友留言直呼「連霸，厲害」、「榮耀之戰」、「精彩、太精彩了，現場氣氛火爆」。不過昨日麟洋拿下金牌後，中國官媒央視並未轉播頒獎典禮，其他中國主流媒體也未多著墨麟洋的表現，而是將重點擺在「梁王組合」失分，只拿下銀牌的賽果。