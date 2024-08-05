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麟洋配衛冕奧運金牌！驚人表現讓中國人服了　微博罕大讚「厲害」

▲李洋（左）、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，驚人表現連中國網友也予以肯定。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋（左）、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，驚人表現連中國網友也予以肯定。（圖／教育部體育署提供）

記者藍詩孟／綜合報導

奧運羽球男子雙打項目中華隊昨（4）日成功添金！由國手李洋、王齊麟組成的「麟洋配」擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，衛冕羽球男雙金牌。麟洋精彩的表現不只震撼台灣網友，就連中國微博上也出現相關討論，更有中國網友看了忍不住留言大讚「精彩、太精彩了，現場氣氛火爆」。

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在昨日的金牌戰中，麟洋配首局以21:17的分數拿下，次局則以3分之差被中國對手扳回一城。最後第3局，雙方比分不斷拉鋸，麟洋積極搶分、次次撐過對手進攻，最終才成功以21:19的成績衛冕金牌，達成奧運羽球男雙2連霸，收穫場內場外無數掌聲。

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋（左）、王齊麟（右）與中國對手戰到第3局才取勝。（圖／教育部體育署提供）
麟洋衛冕奧運金牌　中國網友也讚「連霸，厲害」

值得注意的是，比賽結果出爐後，不只台灣民眾熱烈歡呼，就連中國微博上也罕見出現肯定中華隊表現的貼文。有15.3萬粉絲關注的微博帳號「雕弓天狼love」就以高潮迭起來形容這場金牌戰，也不吝嗇讚美麟洋配成為奧運賽史上羽球男雙第一個連霸的組合。

該篇貼文下方也有中國網友留言直呼「連霸，厲害」、「榮耀之戰」、「精彩、太精彩了，現場氣氛火爆」。不過昨日麟洋拿下金牌後，中國官媒央視並未轉播頒獎典禮，其他中國主流媒體也未多著墨麟洋的表現，而是將重點擺在「梁王組合」失分，只拿下銀牌的賽果。

▲梁偉鏗、王昶（右）首戰奧運就打進決賽，最後輸給王齊麟、李洋，拿下銀牌。（圖／AP美聯社）
▲梁偉鏗（左）、王昶（右）在金牌戰中輸給台灣「麟洋配」，拿下男雙銀牌。（圖／美聯社）
▲中國網友在微博發文，讚麟洋配連霸的精彩表現。（圖／雕弓天狼love微博）
▲中國網友在微博發文，讚麟洋配連霸的精彩表現。（圖／雕弓天狼love微博）

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