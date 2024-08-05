熱翻了！8月高溫不斷　短短4天就有139人次因「熱傷害」送醫

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衛福部表示，所謂熱傷害定義，包含中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽分缺乏所致的中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定熱影響、熱及光影響等。此外，還包括過熱，如氣候過熱導致的意外事故或是人為因素過熱導致的意外事故，以及過熱所致的意外事故。
衛福部呼籲，民眾減少暴露在危險炎熱的環境，包含高溫悶熱的戶外，空氣不流空的室內及密閉車內。同時提醒民眾，預防熱傷害，首先要保持涼爽，穿著以淺色、透氣材質衣服為主。嬰幼兒衣著部建議過多包覆。室內空間應保持涼爽通風，外出時盡量避免陽光直射，可以攜帶手持式電扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套，選用適合防曬產品。
衛福部表示，避免熱傷害，補充水分要適時、適量，避免瞬間大量引用開水或冰水，也不可以含糖飲料取代。一旦出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，或更嚴重的無法流汗、頭暈頭痛、噁心嘔吐，甚至是神智混亂、抽筋或昏迷等症狀時，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫。
國健署也提醒，夏天不僅常見熱傷害，也容易突發心血管疾病，若有罹患三高的患者，即是心血管疾病的高危險族群，應該留意是否出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或是暈厥等症狀，即是心肌梗塞症狀或腦中風徵兆，若有疑似狀況，一定要立即就醫。