名家論壇》單厚之／民眾黨的DNA是什麼？

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外界更想知道的是，上個會期藍、白兩黨在國會相當程度是合作的，兩黨還要一起在憲法法庭打釋憲官司，民眾黨卻在黨慶大會上拿去年破局的藍白合大做文章，在雙方的傷口上灑鹽，是暗示下會期可能不再繼續合作嗎？是否因為選後民眾黨的聲勢下滑，所以要調整路線，走自己的路？
「藍白合」議題的起因，是國民黨桃園市議員黃敬平爆料說，柯文哲近來「意興闌珊、心神不寧」，對於當初藍白合破局感到後悔，否則很多爭議和問題就不會發生，如今討論的就是誰擔任行政院長、部長等事宜。這樣一個N手傳播的消息，原本不該掀起太大的風浪，一句「毫無所悉」、「純屬虛構」就可以解決，偏偏柯文哲夫婦認真的接續了這個話題，讓外界不得不關注此事。
陳佩琪先在臉書發文說，「後悔」兩個字太強烈，但遺憾絕對是有的，如果不去談「藍白和（陳佩琪用字是「和」而非「合」）」，柯文哲民調會一直維持第二，最終是棄保效應的勝利者。陳佩琪昨天又再次強調，柯文哲的後悔，是不該有藍白和的主義，當初柯文哲簽六點協議前，陳智菡就該一棒把柯文哲敲醒，若沒敲醒，黃珊珊也該一拳把柯文哲打昏。
柯文哲本人則在黨慶回應媒體時表示，兩黨如果是合作的和可以，合併的和就困難了，因為兩黨的DNA差太多。他說，當初討論藍白合時，白的選民先跑一半，等到藍白合破局時，藍的選民又跑一半。這段話被林濁水引用民調打臉，指柯文哲當初的民調上升就是因為「藍白合」，如果當初不破局，今天的總統必不姓賴，並嘲諷柯文哲「連後悔時都在騙自己」。
柯文哲夫婦自己炒熱了「藍白合」的議題，卻沒有提出任何的解方，所有的說詞都和去年底一模一樣，堅持假如沒談藍白合，自己就會是「柯老二」甚至勝選；不斷強調兩黨DNA不同，避免外界對藍、白兩黨的未來有更多的想像，甚至不惜在黨慶上演「火烤柯P」的戲碼。
柯文哲一直說兩黨的「DNA」不同，但民眾黨的DNA到底是什麼？理性、務實、科學？柯P和民眾黨的選舉模型和全世界都不一樣，是科學、理性、務實嗎？還是公開、透明？柯文哲對京華城的「圖利但不違法」，是公開透明嗎？亦或是清廉，高虹安的官司民眾黨挺不敢挺、辦不敢辦，又是哪門子的標準？
去年大選是賴清德、侯友宜、柯文哲之爭，在侯友宜的對比之下，DNA不同的說法，很容易被外界接受，尤其當時柯文哲的聲勢持續不墜，甚至有壓侯友宜一頭的樣子。但當藍、白兩黨在國會合作一個會期，又少了侯友宜作為對照組之後，去年選舉的說詞，在此時此刻就不那麼有說服力了。
從大選結束至今，民眾黨的支持度不斷下滑，給外界的印象多是內鬥、善變、缺乏原則。雖然在政治現實上，民眾黨不可能主動去支持民進黨，必須和國民黨站在同一陣線，但在一些關鍵時刻，民眾黨也沒有發揮影響力。包括花東條例、選罷法提高罷免門檻等，其實民眾黨都有機會大聲說NO，凸顯自己與國民黨的差異，但民眾黨卻只是沉默、消極不參與而已。
台灣立委「單一選區兩票制」的格局，先天就對小黨極為不利，小黨必須要有更高標準和純淨性，才能在夾縫中生存。但民眾黨過去這半年多，卻一再消耗當初的的道德高度和純淨性，所以只能不斷的緬懷過去，假裝自己真的是「柯老二」，足以和國民黨一較高下。
面對支持度持續下滑，柯文哲真正該做的，就是釐清什麼是「民眾黨的DNA」，和國、民兩黨有什麼不同之處。否則，兩黨DNA不同這樣的藉口，去年可以用、今年還堪用，到了2026年再面對蔣萬安、李四川、張善政、江啟臣等選將時，恐怕就不靈光了，更遑論面對2028年的盧秀燕。
●作者：單厚之／資深媒體人
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