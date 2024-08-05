奧運羽球／李洋將引退！王齊麟新搭檔為「羅嘉翎男友」邱相榤
台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟的「麟洋配」，順利在巴黎奧運金牌2連霸後，李洋將在今年台北羽球公開賽後引退，而土地銀行羽球隊已經證實，未來王齊麟將和21歲的邱相榤，也就是跆拳道國手羅嘉翎的男友搭檔，預計未來要征戰8月20日登場的日本公開賽。28歲的李洋，早在奧運賽前已宣告，將於今年9月台北羽球公開賽後引退，所以「麟洋配」在奧運後確定拆夥，不過兩人累積5000萬以上獎金，也算十分值得。
記者吳政紘/綜合報導
李洋王齊麟默契好 邱相榤新搭擋
由於李洋要引退，王齊麟未來要和誰搭檔也引發外界討論，國體大21歲的羽球小將邱相榤將與王齊麟繼續征戰賽場。
邱相榤從2022年開始參加國際賽事，過去也和楊明哲搭檔也有拿下四座冠軍。土地銀行也已經證實，依照原定計畫，邱相榤確實會和王齊麟一起搭檔，將在8月20日的日本公開賽一起出賽。
事實上，邱相榤也是跆拳道國手、「國民女友」羅嘉翎的男朋友，兩人去年大方認愛，經常在社群媒體上曬恩愛，而邱相榤未來和王齊麟組成雙打組合，會繼續在更高層級的賽事登場。
羅嘉翎預計要在這次巴黎奧運跆拳道出賽，奧運首戰可能碰上2018年雅加達亞運銅牌的黎巴嫩選手Laetitia Aoun，雖然並不陌生，但過去多次交手都以些微差距勝出，傷勢將成隱憂。