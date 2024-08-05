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政治大學「鹿樂平台」連結城鄉　小學生溜直排輪400公里跨南北

▲政治大學圖書館長廖文宏（後排右五）親自接待來自台東縣信義國小、屏東縣泰武國小學生，進行達賢圖書館的導覽。（圖／政治大學提供）
▲政治大學圖書館長廖文宏（後排右五）親自接待來自台東縣信義國小、屏東縣泰武國小學生，進行達賢圖書館的導覽。（圖／政治大學提供）

記者林則澄／台北報導

政治大學創新與創造力研究中心成立的「鹿樂平台」，促成台東縣信義國小與屏東縣泰武國小的學生，最近在屏東縣透過直排輪「溜到」台北市，並於橫跨400公里的路程之中，自主策劃所有的住宿、飲食、路線安排和天氣回報等，最終用時7日完成這項意義非凡的創舉。

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政治大學創新與創造力研究中心在教育部支持之下成立的「鹿樂平台」，促成台東縣信義國小與屏東縣泰武國小的學生，透過直排輪路溜挑戰400公里的「生命教育」，遠從屏東縣勇闖台北市，而且自主策劃在此期間的住宿、飲食、路線安排和天氣回報等，大家各自揹著自己的行囊，用時7日完成這個意義非凡的創舉。
 
政治大學指出，長期在鄉村學校推廣直排輪的張世劭，人稱「小龍教練」，2019年起透過「鹿樂平台」進入台東縣成功鎮信義國小擔任教學志工，從零開始帶著學生系統化學習直排輪技巧，規劃不同階段的學習目標與任務，以及幹部訓練等活動，陪伴孩子一路學習成長，並讓興趣發展成為未來的專長，而在今年3月至7月期間，他又經由鹿樂平台的媒合，前往台東縣池上鄉萬安國小進行直排輪教學陪伴工作。
 
政治大學表示，小龍教練號今年7月26日至8月1日號召直排輪馬拉松，集結信義國小與泰武國小的同學，進行一次獨特的直排輪路溜之旅，這次旅程為期7日，橫跨屏東縣至台北市一共400公里，學生自主策劃行程的各個環節，包括住宿、飲食、路線安排與天氣回報等，並由部分孩子擔任領隊，學習帶領隊伍依靠雙腳克服艱辛，運用團隊溝通解決層層阻礙，實踐具體的「生命教育」意義，旅途之中學生特地拜訪雲林縣的一所育幼院，也與院生分享直排輪技巧，共同溜直排輪與遊戲，別具意義。
 
直排輪馬拉松最終站造訪了政治大學校園，學生參訪達賢圖書館，特地將山豬牙製成項鍊與排灣族人視為聖物的琉璃珠，贈與校長李蔡彥與鹿樂平台計畫主持人曾守正、政治大學創造力講座名譽教授吳靜吉等人。

政治大學說明，「鹿樂平台」也將持續透過實地走訪與故事記錄，協助鄉村學校募集所需資源，並且邀請企業與有志人士參與行動，也讓生命影響生命的故事繼續，偏鄉不再遙遠。

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