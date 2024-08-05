奧運金牌戰王齊麟、李洋「這一幕」收視衝第一！289萬人尖叫狂歡

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根據尼爾森收視調查，華視巴黎奧運轉播麟洋配的比賽時段，全台灣接觸人數高達284萬人，感動國人的頒獎典禮觀看人數更高達289萬，充分展現了民眾對這對羽球搭檔的支持與期待。
在比賽中，麟洋配展現出強大的默契與技術，首局迅速取得領先，雖然中國隊在第二局展開反擊，但麟洋配在決勝局中穩住陣腳，最終以精彩的表現鎖定勝利。這場比賽不僅是他們的勝利，也是台灣體育界的一次重要里程碑，讓全國球迷共同慶祝這一歷史性時刻。
主播從緊張到興奮 被麟洋配互相鼓勵畫面感動
賽事轉播不僅傳遞了比賽的緊張氣氛，更深深引發了觀眾的情感共鳴，談及最令人興奮的瞬間，林志儒笑說，「當然是他們拿下最後一分的那一刻。」頒獎典禮上會旗升起，現場觀眾大唱國旗歌、麟洋配在比賽中的互相鼓勵的畫面，也讓電視機前觀眾們在看到選手們奮戰的樣子時，自然而然地被感動。
華視在奧運轉播期間，將持續為觀眾帶來精采賽事，展現台灣選手的奮戰精神。體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今日晚間出戰競技體操，力拚男子單槓金牌。桌球「男子團體」項目則將迎來16強賽事，台灣選手林昀儒、高承睿和莊智淵將對戰埃及好手。近日台灣女拳王林郁婷女力發威，華視轉播女團「雙林」主播林奕雯、林淳霈將和知名賽評阿飛（吳宜霏）持續攜手，帶來最專業的播報與解說。華視與公視將聯手轉播，邀請全台民眾一同為選手加油，見證榮耀時刻。
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