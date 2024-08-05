林郁婷節目上穿浴衣畫面曝光！淡妝模樣超青澀粉絲誇：就是小女生

奧運金牌戰王齊麟、李洋「這一幕」收視衝第一！289萬人尖叫狂歡

▲奧運羽球男雙金牌李洋（左）、王齊麟（右），冠軍賽收視出爐，頒獎典禮時全台人民狂歡。（圖／華視提供）
▲奧運羽球男雙金牌李洋（左）、王齊麟（右），冠軍賽收視出爐，頒獎典禮時全台人民狂歡。（圖／華視提供）

記者李欣容／台北報導

台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在昨（4）日巴黎奧運男子羽球雙打金牌戰中以2:1戰勝中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶拿下金牌，成為奧運羽球史上首支衛冕金牌組合。華視轉播全台收視第一，吸引284萬名觀眾，平均收視率達9.8，最高分鐘收視更一舉破10、衝到10.5，尤其是頒獎典禮播放國旗歌時，觀看人數高達289萬，全台高呼，「謝謝你們讓全世界看到台灣！」負責轉播這場比賽的體育主播林志儒更是感動地說，「能夠和全台灣的觀眾共同見證這一歷史性時刻，是自己轉播生涯值得紀念的一刻，也期待未來見證更多台灣選手的榮耀。」

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金牌戰奪冠全台看哭！289萬人齊唱國旗歌

根據尼爾森收視調查，華視巴黎奧運轉播麟洋配的比賽時段，全台灣接觸人數高達284萬人，感動國人的頒獎典禮觀看人數更高達289萬，充分展現了民眾對這對羽球搭檔的支持與期待。 

▲華視主播林志儒（左）與球評呂佳斌（右）攜手轉播男子羽球雙打奧運金牌戰。（圖／華視提供）
▲華視主播林志儒（左）與球評呂佳斌（右）攜手轉播男子羽球雙打奧運金牌戰。（圖／華視提供）
在比賽中，麟洋配展現出強大的默契與技術，首局迅速取得領先，雖然中國隊在第二局展開反擊，但麟洋配在決勝局中穩住陣腳，最終以精彩的表現鎖定勝利。這場比賽不僅是他們的勝利，也是台灣體育界的一次重要里程碑，讓全國球迷共同慶祝這一歷史性時刻。

主播從緊張到興奮　被麟洋配互相鼓勵畫面感動

賽事轉播不僅傳遞了比賽的緊張氣氛，更深深引發了觀眾的情感共鳴，談及最令人興奮的瞬間，林志儒笑說，「當然是他們拿下最後一分的那一刻。」頒獎典禮上會旗升起，現場觀眾大唱國旗歌、麟洋配在比賽中的互相鼓勵的畫面，也讓電視機前觀眾們在看到選手們奮戰的樣子時，自然而然地被感動。 

▲台灣羽球黃金男雙組合王齊麟（左）、李洋（右）4日在巴黎奧運羽球決賽成功奪下金牌，創下台灣史上奧運羽球男雙金牌2連霸的紀錄，讓全台灣粉絲都為此感動不已。（圖／李洋IG）
▲台灣羽球黃金男雙組合王齊麟（左）、李洋（右）4日在巴黎奧運羽球決賽成功奪下金牌，創下台灣史上奧運羽球男雙金牌2連霸的紀錄，讓全台灣粉絲都為此感動不已。（圖／李洋IG）
華視在奧運轉播期間，將持續為觀眾帶來精采賽事，展現台灣選手的奮戰精神。體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻今日晚間出戰競技體操，力拚男子單槓金牌。桌球「男子團體」項目則將迎來16強賽事，台灣選手林昀儒、高承睿和莊智淵將對戰埃及好手。近日台灣女拳王林郁婷女力發威，華視轉播女團「雙林」主播林奕雯、林淳霈將和知名賽評阿飛（吳宜霏）持續攜手，帶來最專業的播報與解說。華視與公視將聯手轉播，邀請全台民眾一同為選手加油，見證榮耀時刻。 

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