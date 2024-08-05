奧運拳擊／林郁婷性別風波又遭熱議！國際拳總今晚開記者會說明白
台灣拳擊女將林郁婷近期征戰巴黎奧運賽場，出色的表現讓她挺進四強，確定將為台灣打下一面獎牌，然而林郁婷的「性別爭議」也在賽事期間再次復燃，國際拳擊總會（IBA）今晚將在巴黎召開記者會，提出去年世錦賽檢驗結果，對於林郁婷那塊「消失的銅牌」進行說明。2023年林郁婷在世錦賽賽場上雖衛冕失利，但仍打出銅牌的好成績，怎料在頒獎典禮時被國際拳擊總會以未通過賽前性別檢測為由而被剝奪銅牌，但國際拳擊總會卻從未公布這份檢測的內容和結果，儘管國際奧委會（IOC）一再為林郁婷的參賽資格背書且對於國際拳擊總會的檢測方式及公開方式提出質疑，就算如此但外界輿論似乎並不買單。
實際記者汪廷融/綜合報導
IBA今開記者會 公開林郁婷性別爭議
事實上國際拳擊總會早就惡名昭彰，過去曾傳出包括財務管理不善、前主席Gafur Rakhimov被美國認為是烏茲別克頭號犯罪分子、試圖操縱比賽等爭議，在2016年開始就被國際奧委會禁止舉辦奧運拳賽。
在奧運期間重燃的爭議，國際拳擊總會選在四強賽前，宣布將在巴黎召開記者會說明當時世錦賽的檢驗結果，也聲稱取消林郁婷世錦賽銅牌，是經過「合理審查」，雖然沒測睪固酮，但有另一項具公信力的「保密檢驗」背書，同時也指出林郁婷從未向國際體育仲裁法庭（CAS）提出申訴。
就算面對這些紛爭，林郁婷目前的目標仍放在台灣時間8日上午3:30分開打的四強戰，她將迎戰土耳其好手Esra Yıldız，全力爭取把獎牌鍍上色彩。