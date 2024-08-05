陳芳語穿太辣遭疑「男友說可以」？她爆粗口：台灣那麼自由還被問
歌手陳芳語（Kimberley）憑著精湛的歌唱技巧、姣好的外貌與火辣體態，獲得許多粉絲支持與喜愛。陳芳語一向以率真敢言的風格在社群上發聲，她昨（4）日發文透露自己被問說：「穿這樣你男友說可以嗎？」讓她忍不住爆粗口表示：「哈哈哈哈哈哈哈gan好好笑！」她也坦言：「覺得很奇怪，台灣這麼自由、先進的國家，但我卻還會被問。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
陳芳語穿太辣被問男友不介意？ 不解發聲為何被問這種事
陳芳語昨天透過Threads發文表示：「覺得很奇怪，台灣這麼自由、先進的國家，但我卻還會被問：『你穿這樣你男友說可以嗎』、『男友不介意嗎？』 而且幾乎每次演出都會聽到。」陳芳語無奈地說道：「你真的覺得我這個人每次出門打扮，會站在那邊問我男友期待他喜不喜歡同不同意？哈哈哈哈哈哈哈gan好好笑。」
粉絲留言力挺陳芳語做自己 認台灣雖進步但風氣偏保守
不少粉絲看到陳芳語的貼文後，都紛紛留言表示：「真的好好笑，我們就要穿很辣怎麼了嗎」、「真不知道這樣問的人是想聽到怎樣的答案」、「對這種人超無語...為啥自己的模樣還要經過另一半同意」、「這不是個人自由嗎？問好不好看還有可能，問同不同意我才管你的」、「你竟然學會了gan！超認同」、「台灣是亞洲最進步的保守國家」、「台灣沒有妳想像得那麼先進，性別看板印象仍然嚴重。」
此外，知名Podcast《百靈果News》主持人凱莉也留言表示：「我整個孕期都有人問我說：『你這麼愛到處亂跑，你老公不管你嗎？』」陳芳語則是回應：「住海邊的人只有多。」並附上好幾個哭笑不得的表情。也有網友表示：「孕婦愛亂跑才好生啊」、「孕婦動一下其實還好，注意安全就好」、「現代人真的管很多。」