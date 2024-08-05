《死侍》出賣狼叔肉體片段流出！金鋼狼「下體特寫」超吸睛
萊恩雷諾斯與休傑克曼主演漫威英雄片《死侍與金鋼狼》，本週以1億8569萬蟬聯全台雙週票房冠軍，好評持續發燒！今（5）日公開的全新宣傳短片，主打「出賣狼叔肉體」勾引女性觀眾，死侍利用金鋼狼「下半身特寫」推薦電影，瘋狂耍嘴賤，笑翻所有影迷。
記者黃雅琪／綜合報導
《死侍與金鋼狼》最新宣傳片主打「出賣狼叔肉體」，短片一開始，金鋼狼不耐煩地以性感姿勢臥躺在沙發上，但他隨即起身說他辦不到，死侍便立刻說服他可以！原來他們是要向熱門美國實境節目《千金求鑽石》的廣大女性觀眾群喊話：「這是部跟男友最讚的約會電影」，還要狼叔同時拿著一朵死侍以為是「向日葵」的紅玫瑰，但狼叔依然抵死不從。
接著，死侍繼續灌狼叔迷湯，說他是一位自信強大的男性，更具體說出18至49歲的女性觀眾就是愛他，但狼叔仍不為所動；他只好使用激將法，以時下年輕人用語來揶揄狼叔是老人，反而讓狼叔直接不爽閃邊站，死侍只好親自上陣，引導攝影機特寫狼叔背面的下半身，耍賤本色不改！
《死侍與金鋼狼》睽違6年重返大銀幕，更與睽別15年的金鋼狼攜手首度加入漫威電影宇宙！金鋼狼應聲重出江湖與死侍再續兄弟情，時間變異管理局卻突然找上門帶走死侍，但他依然老神在在，並自認只有自己能當「漫威救世主」、改寫漫威電影宇宙！《死侍與金鋼狼》全台好評熱映中。