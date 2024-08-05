青年尋職有靠山！「職場任我行」免費報名

為協助青年探索自我，發展個人優勢及增進對職場環境的了解，高市府勞工局訓練就業中心推出「職場任我行計畫」，包含校園入班宣導、職能探索課程及職場參訪觀摩活動，全年度共計18場次活動，協助應屆畢業生、待業及欲轉職之青年，快速了解產業趨勢以及具未來發展前景的職業類別。
記者陳美嘉／高雄報導
訓就中心主任宋世宏表示，為因應高市產業求才需求，以及AI智能產業的崛起，新興的職務需求吸引青年想要一探究竟，「職場任我行計畫」即是針對青年對於新創產業的探索，規劃一系列相關課程，幫助青年實際進入產業體驗，包括全球體感技術龍頭「智威科技」、台灣航太產業領導者「漢翔航空」、跨國知名零售服務業「無印良品」，還有傳統製造業轉型自動化的「南六企業」。今(113)年已經有120位青年參與活動，預計再釋出300個免費名額。
目前在外縣市就讀資訊工程研究所的蘇同學就利用暑假報名參加。蘇同學說，航太製造業的穩健與發展性很吸引他，透過「職場任我行」活動，了解企業對於資訊人才的需求，有助於未來進入相關產業。就讀行銷相關科系的許同學表示，參與「職場任我行」的職場觀摩活動後，有助於更深入的了解該企業的文化及職缺內容，透過活動，也認識許多相關的政府資源可善加運用。
宋世宏說明，來到畢業季，青年尋職有靠山，第一次找工作有「初次尋職津貼」、待業中找方向可向就服站洽詢「青年職得好評」、「缺工就業獎勵」從事特定產業政府有補助，這些資訊都可透過訓就中心「職場任我行」獲得。上述計畫活動全部免費，名額有限，歡迎有興趣的青年朋友踴躍報名。詳情請洽詢訓就中心網站或或電洽07-3321068轉52張小姐。