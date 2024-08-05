台股大開殺戒有完沒完？該危機入市？專家：看準「1徵兆」再進場

經濟雜音台股大暴跌　法人：待修正回歸理性！現在宜分批進場

▲台股今（5）日殺聲震天！盤中跌破心理關卡2萬點，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，成交量6407.93億元，創下單日盤中最大跌點。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股今（5）日殺聲震天！盤中跌破心理關卡2萬點，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，成交量6407.93億元，創下單日盤中最大跌點。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股今（5）日殺聲震天！盤中跌破心理關卡2萬點，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，成交量6407.93億元，創下單日盤中最大跌點。權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達不是觸及跌停就是收在跌停價位。法人指出，這是因為上週美國部分科技大廠公布了讓市場失望的財報結果，以及美國7月份非農就業數據出現疲態，導致美股8月前二個交易日重挫，加上年初至今美股主要指數及台股加權指數至7月底時漲幅多達雙位數，也進而加劇市場此時因經濟面雜音而出現獲利了結賣壓。

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凱基投信表示，短線指數雖震盪機率相對偏高，但因企業獲利能力維持穩定以及預防性降息不變的情況下，股市中長期仍可偏多看待。截至8月2日為止，S&P 500指數已有將近80%企業公布財報，其中符合或優於預期的比例將近80%，表現較前季為佳。在目前通膨增速放緩且勞動市場數據低於預期的情況下，市場過度解讀聯準會降息反映經濟面臨衰退風險；若未來聯準會預防性降息路徑訊息更加明確，將有利於提振投資人信心，並有助股市止跌回升。

凱基投信指出，隨著本次股市修正過後，評價壓力將有所釋放，也有助於市場回歸理性，更加專注於近期基本面狀況；而按照目前的企業獲利展望來看，短線評價修正過後，反而可視為逢低進場的機會。惟短線市場悲觀情緒仍餘波盪漾，操作上建議採取分批進場較為適當；並可以股債配置作為核心資產，在市場處於築底階段之時，可以較低的波動風險參與未來的反彈機會。

股市方面，凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，美國經濟衰退擔憂等利空因素導致近期股市出現恐慌性下殺，然而美國7月失業率上升有部分是受到美國颶風影響，導致勞工無法工作，因此7月就業數據存有雜訊，美國景氣狀況仍要觀察8、9月數據，連續3個月數據才足以顯示未來經濟脈絡，因此維持7月中旬開始的股市下跌僅是牛市的中期修整，而非牛市全面反轉的看法。

施政廷認為，操作策略方面，建議採取核心衛星配置，以大型高品質股為主，輔以具AI題材之成長型股票；布局應以分批布局為上，切忌將資金一次性投入，保留投資安全邊際為較佳策略。

債券方面，凱基A級公司債（00950B）基金經理人鄭翰紘表示，短線市場悲觀情緒使得美國公債利率走降，美國10年期公債殖利率上週一舉向下摜破3.8%，約略回到年初水準，並帶動上週債券價格普遍收高。短線上長天期公債成為市場上避險最佳資產，惟利率下行速度過快，若未來經濟基本面仍朝向軟著陸發展，須留意公債利率過度反應的回彈帶來的價格波動風險。

因此在債券操作上仍建議以中天期信用債券為配置首選，避免過度重押存續期間放大利率風險；投資等級債中A級公司債展現進可攻退可守特色；非投資等級債則聚焦信用風險可控、票息具競爭力之BB-B級債券，若短線出現較大回檔可視為布局機會，有利中長期報酬率與投資效率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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