經濟雜音台股大暴跌　法人：待修正回歸理性！現在宜分批進場

我是廣告 請繼續往下閱讀
凱基投信指出，隨著本次股市修正過後，評價壓力將有所釋放，也有助於市場回歸理性，更加專注於近期基本面狀況；而按照目前的企業獲利展望來看，短線評價修正過後，反而可視為逢低進場的機會。惟短線市場悲觀情緒仍餘波盪漾，操作上建議採取分批進場較為適當；並可以股債配置作為核心資產，在市場處於築底階段之時，可以較低的波動風險參與未來的反彈機會。
股市方面，凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷表示，美國經濟衰退擔憂等利空因素導致近期股市出現恐慌性下殺，然而美國7月失業率上升有部分是受到美國颶風影響，導致勞工無法工作，因此7月就業數據存有雜訊，美國景氣狀況仍要觀察8、9月數據，連續3個月數據才足以顯示未來經濟脈絡，因此維持7月中旬開始的股市下跌僅是牛市的中期修整，而非牛市全面反轉的看法。
施政廷認為，操作策略方面，建議採取核心衛星配置，以大型高品質股為主，輔以具AI題材之成長型股票；布局應以分批布局為上，切忌將資金一次性投入，保留投資安全邊際為較佳策略。
債券方面，凱基A級公司債（00950B）基金經理人鄭翰紘表示，短線市場悲觀情緒使得美國公債利率走降，美國10年期公債殖利率上週一舉向下摜破3.8%，約略回到年初水準，並帶動上週債券價格普遍收高。短線上長天期公債成為市場上避險最佳資產，惟利率下行速度過快，若未來經濟基本面仍朝向軟著陸發展，須留意公債利率過度反應的回彈帶來的價格波動風險。
因此在債券操作上仍建議以中天期信用債券為配置首選，避免過度重押存續期間放大利率風險；投資等級債中A級公司債展現進可攻退可守特色；非投資等級債則聚焦信用風險可控、票息具競爭力之BB-B級債券，若短線出現較大回檔可視為布局機會，有利中長期報酬率與投資效率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。