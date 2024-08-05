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奧運「睡美人」拿金牌！因家被炸爛養成隨遇而安：我都住在行李箱

▲來自烏克蘭的「22歲奧運睡美人」Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）奪得「2024年巴黎奧運」跳高金牌。（圖／Ukraine X、AP美聯社）
▲來自烏克蘭的「22歲奧運睡美人」Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）奪得「2024年巴黎奧運」跳高金牌。（圖／Ukraine X、AP美聯社）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024巴黎奧運「女子跳高田徑比賽」金牌今（5）日出爐，由來自烏克蘭的22歲「奧運睡美人」Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）拿下。事實上，Yaroslava Mahuchikh過去就很常在運動賽事上「席地而睡」，過去也曾提到「我真的住在行李箱裡過」，原因與2022年2月的「俄烏戰爭」有關。

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▲Yaroslava Mahuchikh不是第一次在運動賽事會場內「席地開睡」。（圖／翻攝European Athletics YouTube）
▲Yaroslava Mahuchikh不是第一次在運動賽事會場內「席地開睡」。（圖／翻攝European Athletics YouTube）
因「俄烏戰爭」改變生活方式　隨遇而安、隨地開睡

Yaroslava Mahuchikh過去常在跳高賽事上打開睡袋睡覺，今年在奧運比賽上，再次見到此「睡美人風景」。她曾表示在每次試跳後不喜歡坐著，因為血液會聚集在腿部而影響跳躍，躺著能讓身體更舒服，因此每次比賽都會準備睡袋，閉上眼睛讓自己能沉澱，忘記正在比賽的緊張感。

Yaroslava Mahuchikh於13歲開始跳高，15歲那年在東非「奈洛比」舉行的世界U18田徑錦標賽上，以1.92公尺的成績奪得金牌，接下來的每一年，Yaroslava Mahuchikh都會參與各個跳高運動賽事；直到2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，她的生活模式全部被迫改變。

▲Yaroslava Mahuchikh因為「俄烏戰爭」使得家鄉被炸爛，因為沒有加到處漂泊、住在行李箱裡（紅框處）。（圖／翻攝CNN）
▲Yaroslava Mahuchikh因為「俄烏戰爭」使得家鄉被炸爛，沒有家的她只好到處漂泊、住在行李箱裡（紅框處）。（圖／翻攝CNN）
家鄉被炸爛「只能住在行李箱裡」　上場前不看烏克蘭新聞影響思緒　

Yaroslava Mahuchikh現在比賽前，不會查閱任何與烏克蘭相關的流血新聞，因為她知道這些無法幫助自己專注思緒，會嚴重影響訓練，這樣就無法呈現完美的助跑、起跳，以及後仰動作。

她說因為「俄烏戰爭」的關係，過去2年都在歐洲各地訓練，「我就一直住在行李箱裡，因為一直在旅行，我沒有家鄉。」坦言漂泊已成為生活中的常態。Yaroslava Mahuchikh的旅遊訓練，媽媽、妹妹一路相陪，她十分掛心堅持留在烏克蘭聶伯羅州的爸爸，「我的父親有時會說『哦，妳知道如果火箭來了也沒關係，因為這是我的生活，也許是上帝在說一切結束了』，我都會求他『哦！我的天啊，爸爸拜託你去地下室避難！』」。

為國爭光拿下奧運金牌　希望世界能看見烏克蘭

隨著奧運開打，「俄烏戰爭」戰爭也稍微平息；Yaroslava Mahuchikh過去曾因為得獎，舉辦多次募款活動、向烏克蘭的殘疾孤兒捐贈輪椅，因為「俄烏戰爭」的關係，許多選手喪命戰爭，孩童失去家庭，所以她的目標就是「幫助我的國家」。

今天Yaroslava Mahuchikh拿下金牌，跟一樣來自烏克蘭並取得銅牌的選手Iryna Gerashchenko披著國旗於會場奔馳，成功宣揚國家，讓外界知道烏克蘭依然存在，並持續發光發熱。

▲Yaroslava Mahuchikh（雅羅斯拉娃馬胡奇克）在「2024年巴黎奧運」睡覺。（圖／AP美聯社）
▲Yaroslava Mahuchikh為國爭光，拿下「2024年巴黎奧運」女子跳高金牌。（圖／AP美聯社）

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