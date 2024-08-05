奧運「睡美人」拿金牌！因家被炸爛養成隨遇而安：我都住在行李箱

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Yaroslava Mahuchikh過去常在跳高賽事上打開睡袋睡覺，今年在奧運比賽上，再次見到此「睡美人風景」。她曾表示在每次試跳後不喜歡坐著，因為血液會聚集在腿部而影響跳躍，躺著能讓身體更舒服，因此每次比賽都會準備睡袋，閉上眼睛讓自己能沉澱，忘記正在比賽的緊張感。
Yaroslava Mahuchikh於13歲開始跳高，15歲那年在東非「奈洛比」舉行的世界U18田徑錦標賽上，以1.92公尺的成績奪得金牌，接下來的每一年，Yaroslava Mahuchikh都會參與各個跳高運動賽事；直到2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，她的生活模式全部被迫改變。
家鄉被炸爛「只能住在行李箱裡」 上場前不看烏克蘭新聞影響思緒
Yaroslava Mahuchikh現在比賽前，不會查閱任何與烏克蘭相關的流血新聞，因為她知道這些無法幫助自己專注思緒，會嚴重影響訓練，這樣就無法呈現完美的助跑、起跳，以及後仰動作。
她說因為「俄烏戰爭」的關係，過去2年都在歐洲各地訓練，「我就一直住在行李箱裡，因為一直在旅行，我沒有家鄉。」坦言漂泊已成為生活中的常態。Yaroslava Mahuchikh的旅遊訓練，媽媽、妹妹一路相陪，她十分掛心堅持留在烏克蘭聶伯羅州的爸爸，「我的父親有時會說『哦，妳知道如果火箭來了也沒關係，因為這是我的生活，也許是上帝在說一切結束了』，我都會求他『哦！我的天啊，爸爸拜託你去地下室避難！』」。
為國爭光拿下奧運金牌 希望世界能看見烏克蘭
隨著奧運開打，「俄烏戰爭」戰爭也稍微平息；Yaroslava Mahuchikh過去曾因為得獎，舉辦多次募款活動、向烏克蘭的殘疾孤兒捐贈輪椅，因為「俄烏戰爭」的關係，許多選手喪命戰爭，孩童失去家庭，所以她的目標就是「幫助我的國家」。
今天Yaroslava Mahuchikh拿下金牌，跟一樣來自烏克蘭並取得銅牌的選手Iryna Gerashchenko披著國旗於會場奔馳，成功宣揚國家，讓外界知道烏克蘭依然存在，並持續發光發熱。
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