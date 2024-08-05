麟洋配奪金！翁曉玲發言惹議 堅持稱「兩岸的中國人對戰」又刪文
台灣羽球男雙李洋、王齊麟「麟洋配」在巴黎奧運擊敗中國組合摘金，不過，三立主播馬郁雯眼尖發現，國民黨立委翁曉玲竟在微信的朋友圈中發文稱「中國人的驕傲」，引發熱議。稍早翁曉玲一度發文解釋來龍去脈，卻又默默刪文，文內竟又稱「連續兩屆奥運賽的男子羽球雙打都是兩岸的中國人在對戰」。
記者林怡昕／台北報導
馬郁雯今早在臉書直指，翁曉玲微信的朋友圈稱「中國人的驕傲」引發討論，自己為了求證致電翁曉玲，翁曉玲說，「在微信的是啊！台灣之光，中國人的驕傲，這個沒有錯啊！」馬追問，中國人的驕傲，用詞上讓大家覺得不是很恰當？翁曉玲說「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊！」
此發言一出引發熱議，民進黨立委吳思瑤更表示遺憾，稱翁領是領台灣薪水的立委，應當支持台灣，轟國家認同不能包牌、當雙面人，或是有曖昧之處。
稍早翁曉玲一度發文解釋來龍去脈，卻又默默刪文，不過發文內容已經被馬郁雯截圖。從被刪除中的貼文可以看到，翁曉玲稱「看到已經連續兩屆奧運賽的男子羽球雙打都是兩岸的中國人在對戰、爭奪金牌，這是國外其他隊都比不上的，感到無比光榮，不管誰贏，都是我們炎黃子孫、兩岸中國人的驕傲。」
讓馬郁雯直言，翁曉玲稱「中國人的驕傲」引發討論後，終於發了文，「但沒救到自己，又刪了文」。