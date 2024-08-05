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元智大學攜阿天瑪加雅天主教大學設教育中心　助招生與產官學交流

▲元智大學與阿天瑪加雅天主教大學合作中心揭牌。圖為元智大學校長廖慶榮、阿天瑪加雅天主教大學校長AJCUI Yuda Turana。（圖／元智大學提供）
▲元智大學與阿天瑪加雅天主教大學合作中心揭牌。圖為元智大學校長廖慶榮、阿天瑪加雅天主教大學校長AJCUI Yuda Turana。（圖／元智大學提供）

記者林則澄／台北報導

元智大學為了永續發展並且拓展生源，最近攜手印尼雅加達阿天瑪加雅天主教大學設立「元智大學與阿天瑪加雅天主教大學合作中心（YZU X AJCUI Collaboration Center）」，期盼加強拓點招生、產官學交流，共同提升教育品質與國際競爭能力。

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元智大學表示，為了促使永續發展並且拓展生源，而在雅加達阿天瑪加雅天主教大學（AJCUI）設立合作中心，元智大學校長廖慶榮、阿天瑪加雅天主教大學校長AJCUI Yuda Turana、駐印尼台北經濟貿易代表處公使陳盛鵬、組長歐淑芬、僑務委員程文光、印尼留台校友會聯合總會長楊儒龍、主任鄺耀中、雅加達留台校友會主任李威華等各界貴賓，姊妹校代表與校友齊聚參加開幕儀式。

元智大學校長廖慶榮表示，學校在印尼設立合作中心，期盼加強印尼各區產官學合作交流，共同提升教育品質與國際競爭能力。阿天瑪加雅天主教大學校長Yuda Turana表示，兩校的工程學院正是奠定合作的基礎，能有機會設立教育合作中心，可讓兩校更進一步深化合作工程、醫學、管理、資訊等各個領域。

陳盛鵬指出，台灣雖然缺乏天然資源，卻在世界經濟體排名達前25名，其中一個重要的原因在於優秀的高等教育，孕育許多人才，而且印尼學生人數已是台灣外籍學生來源國的第二名，因此元智大學與阿天瑪加雅天主教大學成立合作中心，可進一步提升雙方的交流事宜。

梁韵嘉指出，112學年度就讀元智大學的印尼籍學位生與非學位生，較前一年增加53％，而且印尼教育部、文化部、研究部、科技部連續3年皆有選送政府獎學金學生來校交換，直到113學年度選送人數提升將近一倍，達到22名學生，可見元智大學的教育品質已獲印尼政府、學生肯定。

元智大學表示，合作中心面積60平方米，功能包括拓點招生，促進雙方的學術、文化交流與彼此認識，也在國際產學人才培訓方面，舉辦華語課程與熱門領域講座，還有校友會基地協助學位生、交換生、實習生簽證事宜等，期盼透過優質教育協助印尼學子來到台灣科技島發展，共創未來。

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