金管會信心喊話！台股今年以來漲幅勝　建議投資人關注基本面

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金管會表示，經查今年以來截至8月2日台股漲幅20.68%，相較日本漲幅7.31%、韓國漲幅0.79%、新加坡漲幅4.36%、上海跌幅2.34%、香港跌幅0.60%、深圳跌幅10.20%，今年以來我國股市表現較其他亞洲國家為佳。
針對台股基本面，金管會也認為台股表現不俗。首先，總體經濟持續成長：行政院主計總處113年5月預測113年經濟成長3.94%，較前次上修0.51個百分點；財政部公布我國113年6 月出口 399 億美元，年增 23.5%，連8個月正成長；另國發會公布113年6月景氣對策信號燈號轉為紅燈，領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣仍持續增溫。
再來，是上市櫃公司基本面穩健，台股集中市場113年截至6月底本益比24.4，現金殖利率達2.34%（加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期成長10.23%，為歷年同期次高，台股基本面尚稱穩健。
金管會表示，台股短期雖受到國際經濟情勢與地緣政治緊張影響，但股市走勢仍將回歸基本面，金管會建議投資人可多關注國內上市櫃公司財務業務情形，依本身投資策略審慎投資；金管會將適時召集證券周邊單位研商，後續並將持續密切關注國際金融市場變化（包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治風險等）對我國總體經濟影響與台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘未來股市發生非理性下跌情事，必要時將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。