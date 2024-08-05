最低利率　自購及修繕住宅貸款利息補貼即日起開放申請

高雄加盟展落幕　展覽攤數人潮、民眾創業意向均成長

▲2024高雄連鎖加盟創業展圓滿落幕，相較去年民眾在展覽期間整體創業意向較去年成長超過兩倍有餘，同時觀展人潮也較去年同期增長10%。（圖／記者陳美嘉攝）
▲2024高雄連鎖加盟創業展圓滿落幕，相較去年民眾在展覽期間整體創業意向較去年成長超過兩倍有餘，同時觀展人潮也較去年同期增長10%。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2024高雄連鎖加盟創業展今(5)日圓滿落幕，根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，今年合作意向書簽訂約1500張，觀展民眾留下的後續追蹤資料多達4000多筆，相較去年高雄展合作意向書僅600多份、後續追蹤資料1900多筆，民眾在展覽期間整體創業意向較去年成長超過兩倍有餘，同時觀展人潮也較去年同期增長10%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲早午餐業南霸天「晨間廚房」則與動畫「角落小夥伴」、電玩「永劫無間」推出聯名商品。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）
▲早午餐業南霸天「晨間廚房」則與動畫「角落小夥伴」、電玩「永劫無間」推出聯名商品。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）
台灣連鎖加盟促進協會表示，展覽規模擴大與年輕人就業型態改變有很大的關係，自從疫情結束後，不少年輕人有感於就業求職的不穩定，決定自行出來創業增進收入，也帶動更多連鎖品牌的發展，促成更多元的商業模式，讓展覽內容與人潮都不斷創下新高。

▲南部起家的手搖飲品牌「三分春色」跟知名廠商海尼根聯名推出無酒精茶飲。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）
▲南部起家的手搖飲品牌「三分春色」跟知名廠商海尼根聯名推出無酒精茶飲。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）
連鎖加盟品牌以餐飲業為最大宗，其中又以減少人力需求的無人化、自助化商業模式發展最快，像近年非常受歡迎的韓式無人自助拉麵店就是一例。而IP聯名也是此次展覽的一大亮點，像是南部起家的手搖飲品牌「三分春色」，就跟知名廠商海尼根聯名推出無酒精茶飲；早午餐業南霸天「晨間廚房」則與動畫「角落小夥伴」、電玩「永劫無間」推出聯名商品；北部起家的拉亞漢堡則是與知名動畫「七龍珠」聯名，希望藉由跨界合作創造話題，拓展品牌知名度。

台灣連鎖加盟促進協會指出，協會的主要目標，就是保障年輕人安全創業、台灣品牌國際化、以及連鎖企業永續發展，因此協會與政府及學界合作推出「總部認證」，讓民眾可以選擇體質優良的總部加盟，並且爭取到2026年世界連鎖年會主辦權，將優質台灣品牌推向世界。

南台灣首間「夏普智能生活旗艦館」大立登場

青年尋職有靠山！「職場任我行」免費報名

跨黨派立委專家齊聚「法律論壇」探討外送平台併購

興連城開發攜手台鋼雄鷹棒球隊　共推運動健康城市

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選