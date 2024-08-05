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李洋奧運結束要退休了！「王齊麟新搭檔」公開　背景、戰績懶人包

▲在李洋退役之後，王齊麟的新搭檔目前鎖定是21歲羽球好手邱相榤，身高有189公分，是跆拳道國手羅嘉翎的男友。（圖/IG@邱相榤）
▲在李洋退役之後，王齊麟的新搭檔目前鎖定是21歲羽球好手邱相榤，身高有189公分，是跆拳道國手羅嘉翎的男友。（圖/IG@邱相榤）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟（4）日在巴黎奧運羽球男雙金牌戰中奪金，打破中華隊史紀錄，也刷新史上首對二連霸的奧運男雙金牌的組合，不過由於這是李洋奧運最後一舞，之後也即將退休，因此王齊麟的新搭檔會是誰也備受關注。據《民視新聞》報導，土地銀行羽球隊證實，球團已經找好王齊麟未來搭檔，就是跆拳道國手羅嘉翎的男朋友、身高188公分的邱相榤！《NOWnews》也特別整理邱相榤相關背景、戰績，帶你一起來了解未來的台灣「雙塔組合」！

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跆拳道女神羅嘉翎男友！21歲邱相榤將成王齊麟新搭檔

在李洋退役之後，王齊麟的新搭檔目前鎖定是21歲羽球好手邱相榤，身高有189公分，是跆拳道國手、人稱「國民女友」羅嘉翎的男友，因羅嘉翎身高也有183公分，兩人身高匹配，看上去非常登對。而邱相榤因為擁有極佳狀態的身材，又高又有六塊腹肌，每次在社群平台不吝嗇秀出好身材，在羽壇也有「腹肌男神」的稱號。

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▲土地銀行羽球隊證實，球團已經找好王齊麟未來搭檔，就是跆拳道國手羅嘉翎的男朋友、身高188公分的邱相榤！（圖/IG@邱相榤）
值得注意的是，邱相榤的爸爸「邱文聲」是前台灣職棒大聯盟聲寶太陽隊投手，現在是國立中央大學助理教授兼棒球隊總教練，其弟弟邱紹華也是羽球運動員。而邱相榤目前則隸屬跟戴資穎、周天成同樣的合作金庫羽球隊，年紀輕輕的他，過去就曾經表示，自己還有很多進步空間，希望自己能夠衝擊2026亞運或是2028奧運，如今跟王齊麟搭檔如果狀況良好，也許真的能圓夢！

邱相榤過去國際賽戰績曝光！台灣最新「雙塔組合」誕生

而回顧邱相榤過去在國際賽事的成績，他主要是打男子雙打以及男女混雙的賽事，在男子雙打上先是搭配「楊明哲」在2022年拿下4座冠軍、3座亞軍；混合雙打則搭配「林筱閔」也拿下3座冠軍、2座亞軍的不錯成績。近2年則較少打出成績，僅2023年在「台北羽球公開賽」混合雙打奪亞軍，男雙今年搭配「劉廣珩」，在越南羽球國際挑戰賽奪冠。

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▲現年21歲的邱相榤，就是跆拳道國手、人稱「國民女友」羅嘉翎的男友。（圖/IG@邱相榤）
由於邱相榤打球的風格也屬於節奏較快，因此才都以雙打組合出賽，如果未來跟188公分的王齊麟搭配合拍出賽，那將會產出台灣羽壇最新的「雙塔組合」，球路可能會走快、攻擊為主的強勢路線，但邱相榤進可攻退可守，未來再多加鑽研防守實力，非常可以接班李洋成為王齊麟的最佳拍檔。

據悉，台灣「雙塔組合」王齊麟、邱相榤的首次合作，可能就是奧運結束後、8月20日至8月25日的日本公開賽，8月27日至9月1日的韓國公開賽也會參與。至於已經要退役的李洋，為了給讓球迷目睹「麟洋配」最後一舞，9月初的台北公開賽還是會以「麟洋配」出賽，讓球迷好好向李洋道別，也正式讓新秀邱相榤接棒自己的位置。

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▲邱相榤打球的風格也屬於節奏較快，因此才都以雙打組合出賽，如果未來跟188公分的王齊麟搭配合拍出賽，那將會產出台灣羽壇最新「雙塔組合」。（圖/IG@邱相榤）
🟡邱相榤2022年羽球國際賽戰績
📍「波恩羽球國際賽」男子雙打冠軍
📍「丹麥羽球大師賽」男子雙打亞軍
📍「比利時羽球國際賽」混合雙打亞軍
📍「波蘭羽球國際賽」男子雙打、混合雙打冠軍
📍「克羅埃西亞羽球國際賽」男子雙打、混合雙打冠軍
📍「保加利亞羽球國際賽」男子雙打亞軍、混合雙打冠軍
📍「荷蘭羽球公開賽」男子雙打冠軍
📍「捷克羽球公開賽」男子雙打、混合雙打亞軍

🟡邱相榤2023年羽球國際賽戰績
📍「台北羽球公開賽」混合雙打亞軍

🟡邱相榤2024年羽球國際賽戰績
📍「越南羽球國際挑戰賽」男子雙打冠軍

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