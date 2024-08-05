「乖乖」帶著走！中元限定鑰匙圈、孔雀香酥脆開瓶器　收藏迷快來

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相信對乖乖有點研究的朋友都知道，身為台灣「在零食內附玩具」開山始祖，乖乖自1960年代上市後便以貼紙、小汽車、漫畫、文具等成為席捲眾人的共同回憶。這次終於等到好久不見的乖乖周邊重現江湖，除了帶來滿滿驚喜之外更是充滿的回憶殺，不論是縮小版的乖乖鑰匙圈、以及孔雀香酥脆香魚磁吸開瓶器都超可愛，讓大家在吃乖乖的時候又多了一分驚喜和期待。
祈求平安、放鬆時刻都有乖乖在！送禮自用兩相宜
除了收藏迷必須入手外，想要在下半年迎接好運的大家也非常推薦這次的兩款！首先是「我要好運」內附的「縮小版的乖乖鑰匙圈」，直接將外媒口中的「台灣玄學的黑科技」化作鑰匙圈讓你隨身攜帶，就像將「乖乖」作為隨身的守護神一般，幫助你祈求工作、家庭、感情都能順利乖乖。另外宵夜人氣王孔雀香酥脆「香酥Chill海嗨」組也不甘示弱，要送大家超擬真的Ｑ版香魚磁吸開瓶器，除了外型可愛之外，用孔雀香酥脆作為下酒菜搭配啤酒，和三五好友開啟一個放鬆的夜晚，真的是再適合也不過了。
講了這麼多，想加入好運行列就快點入手這次乖乖的兩樣全新中元限定商品，提醒大家時間只有到7-ELEVEN、統一鮮拾、全聯能夠買到，記得通通都是限量販售，有興趣的朋友可千萬不要錯過了！
乖乖官網中元專區