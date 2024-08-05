奧運現場／莊智淵、高承睿讓二追三逆轉勝 桌球男團連拿2點聽牌
2024巴黎奧運桌球項目今（5）日展開團體賽，中華男團率先登場，由「桌球教父」莊智淵領軍，帶著19歲徒弟高承睿，以及林昀儒出戰男團16強賽，首戰對上埃及男團，師徒檔莊智淵、高承睿演出「讓二追三」逆轉秀，先打下第一點雙打，接著第二點男單林昀儒以3：0橫掃Mohamed El-Beiali，目前中華男團以2：0領先埃及，取得聽牌優勢。
特派記者路皓惟/巴黎報導
桌球團體賽一共打5點，第1點為雙打比賽，接下來4點為單打比賽，每場比賽都採5局3勝制。中華男團本屆排在第6種子，男團第一點雙打由莊智淵與徒弟高承睿一起搭檔，「小林同學」林昀儒排第二點男單，19歲新星高承睿排第三點。
第一點男雙由莊智淵、高承睿對戰埃及Khalid Assar／Abdel-Aziz Youssef，台灣師徒檔在前兩局遭遇亂流，分別以10：12、11：13讓出，但隨後莊智淵、高承睿越打越順，開啟「讓二追三」逆轉秀，最終以3：2率先搶下一點雙打。
第二點男單由林昀儒出戰Mohamed El-Beiali，首局林昀儒把握住第3個局點機會，順利以11：7搶下。第2局El-Beiali連續擦邊球得利取得領先，林昀儒成功化解2個局點，以12：10逆轉再下一城，取得聽牌優勢，第3局林昀儒掌握比賽局面，再以11：7勝出，搶下第二點。