台股上演大屠殺！外資再砍699.6億元、三大法人賣超1050億元
台股今（5）日上演「大屠殺」，盤中一度下探19783點，終場以19830點、大跌1807點作收，跌幅達8.35%，連續失守2萬1、2萬點，以及半年線大關，市值從69兆元下滑到63.1兆元左右。三大法人合計賣超1050.37億元，其中，外資二連賣，今日賣超699億元。
記者魏妤庭／台北報導
台股自7/11達到高點24461點後，一路震盪，光是7/26再加上今日，短短2個交易日，就跌了將近3000點，今日更是一口氣寫下「單日盤中最大跌幅、跌點」、「單日收盤最大跌幅、跌點」4大新紀錄。
其中，高價股成了重災區，台股剩下「10千金」，包含信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩、弘塑、嘉澤、健策等股價維持在1000元之上，但世芯、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤亮燈跌停，而聯發科、川湖、M31和創意都一度跌破千元大關。
觀察3大法人今日籌碼動向，三大法人合計賣超1050.37 億元，二連砍累積金額達2281億元。外資二連賣，今日賣超台股699.6億元。自營商賣超 525.15 億元，投信買超 174.38 億元。
※【NOWnews 今日新聞
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