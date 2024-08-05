挨罵仍不改說詞　翁曉玲堅稱麟洋配是「台灣之光、中國人的驕傲」

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今天下午翁曉玲一度發文解釋來龍去脈，卻又默默刪文，約莫傍晚時分，翁曉玲又再度發文，她指出，恭喜「麟洋配」奧運羽球雙打奪金，台灣之光、中國人的驕傲。
翁曉玲提及，昨晚全台民眾無不關注四年一次的奧運羽球男雙比賽，她與大家一樣，為「麟洋配」吶喊加油，希望「麟洋配」能夠衛冕金牌，替我們中華隊，贏得本屆奧運的第一面金牌。
翁曉玲提到，看到在世界舞台上，已經連續兩屆奧運賽的男子羽球雙打，都是我們炎黃子孫、兩岸同胞在精彩對賽，感到無比光榮，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲。
翁曉玲也說，遺憾的是，大陸央視因為某些因素，特意不轉播這場世紀之戰，讓大陸的球迷朋友錯失觀賞這場精彩比賽的機會。因此，她想大陸的好朋友們也會很關心這場比賽，所以在微信貼文公佈了比賽結果，讓朋友們分享此刻我們的喜悅。
翁曉玲續指，當中華隊獲勝的第一時間，自己在微信發了一則圖片貼文，狂賀「麟洋配」奪金，並說是中國人的驕傲。還發了第二則影片貼文，是唱國旗歌的那一段，看到頒獎的那一刻，現場響起了國旗歌，轉播畫面裡，全場齊聲高唱國旗歌，當下，自己的內心是非常感動的，所以也上傳了齊唱國旗歌的這個影片到微信上。另外也在臉書、LINE同步貼文跟發影片。
翁曉玲提到，同心同德、貫徹始終，才能齊力得金，李洋王齊麟 ，台灣之光，「對於我的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾」。
對於今天下午翁曉玲臉書刪文一事，《NOWnews今日新聞》致電翁曉玲，不過並未接通。