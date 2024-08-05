慈妹穿三點式泳衣！往下一看竟是小丁款式 粉絲：要看麟洋還是妳
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（本名彭翊慈），7年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG日前突破40萬追蹤數。慈妹昨（4）日在粉專釋出一組比基尼照片，時間點剛好為羽球男雙金牌戰開打，她表示：「愛笑的孩紙（子）運氣不會太差！」疑似應援麟洋配，吸引超過3萬人瀏覽。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天深夜，慈妹分享3張泳裝福利照，她放下一頭及腰長髮，戴太陽眼鏡，穿上一套淡藍色三點式泳衣，C罩杯雙峰弧線呼之欲出，丁字泳褲露出大腿根部，為近期難得的大尺度，熱愛水上活動的她，看似到海邊游泳，愛犬歐巴馬也入鏡，搭配艷陽下的沙灘美景，畫面美不勝收。
慈妹寫下：「是不是，愛笑的孩紙（子）運氣不會太差！認真的你們也是，真幸福～對吧！」貼文一發布，按讚數迅速累計3.4萬，網友驚喜大呼：「看到妳也覺得很幸福」、「感謝夏天」、「我是幸福的孩子」、「這輩子第一次想當狗」、「要看羽球還是看妳」、「深夜福利，誰受得了？」
從啦啦隊跨足演藝工作 慈妹向籃籃、林襄看齊
慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」
一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」