勞動部協助15到18歲少年「體驗職場」 每年最高領津貼4.5萬元
為了協助有就業需求的少年，勞動部勞動力發展署訂定「少年就業力準備計畫」，以「職場體驗」協助少年就業，每半日（3小時）以750元計算，每週最多30小時，每年最高可領4.5萬元。
記者魏妤庭／台北報導
勞動部指出，15歲以上未滿18歲少年，原本應是高中職或專科學校的就業階段，但有少數少年因家庭經濟或個人因素，無法繼續升學而有就業需求，但卻因為技能不足而不易就業。根據統計，截至今（2024）年6月為止，15歲到19歲少年勞動力參與率僅9.32%，遠低於20歲到24歲的59.99%，25歲到29歲的91.74%。
為了協助少年及早進行就業準備，勞動部勞動力發展署訂定「少年就業力準備計畫」，整合就業準備、職涯探索、職場訓練、技能檢定等措施，完整提供未就學少年就業支持，導入就業輔導服務，協助少年就業適應各行業工作樣貌及職場環境，同時也藉此讓職場體驗單位熟悉少年特性，進而提升僱用意願。
勞動部勞動力發展署表示，體驗期間將會發放「少年職場體驗津貼」，每半日（3小時）以750元計，每週最多30小時，每年最高可領4.5萬元。此外，職場體驗單位需指派指導人員，每指導1名少年發給行政協助費2000元。另建構服務網絡，結合內政部、法務部、教育部、衛福部、各地方政府、事業單位以及民間團體等單位，建構未就學未就業少年就業服務網絡及合作事項，確保有就業需求的少年可以獲得協助。