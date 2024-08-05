「英仙座流星雨」七夕佳樂水浪漫登場

一年一度的英仙座流星雨即將再度上演，為了讓國人感受壯麗銀河的美景，屏東縣政府將於8月10日晚上6點至9點在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「屏東星空」天文暨市集活動。縣長周春米誠摯邀請全國各地的朋友們一起來屏東追星，在流星雨下許願，共度一個難忘的七夕情人節。
記者莊全成／屏東報導
屏東擁有低光害和開闊視野的自然優勢，是全台觀星的絕佳地點。周春米表示，今年（2024年）英仙座流星雨的活躍期為7月17日至8月24日，極大期則落在8月12日至13日。屆時民眾有機會見證每小時約100顆流星劃過天際的壯觀場面，因此縣政府特地選在七夕情人節當天，邀請情侶們前來屏東追星。
活動亮點豐富多樣，縣府交通旅遊處指出，現場除了邀請金曲歌手戴曉君獻唱，為觀眾帶來一場星空音樂會外，還有多家天文協會與學會參與，設立親子闖關區、巨砲望遠鏡體驗區、星空攝影區與星空市集等活動，均免費開放，讓大家有機會更深入了解天文知識，享受與星空的親密接觸。屏東縣天文協會與台北市天文協會特別提醒，為確保低光害活動品質，民眾若攜帶手電筒，請以紅紙包覆，以免影響他人觀賞與拍攝的體驗。
為提供更舒適的觀賞環境，縣府特地設立了限量300席的「流星雨觀賞體驗區」。該區域報名即額滿，參加者須自備野餐墊，共同感受星空的神秘與美麗，度過一個浪漫的七夕情人節。更多活動詳情請至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。